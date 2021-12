Autorizaron Paxlovid, la pastilla de Pfizer que reduce en 88% las hospitalizaciones y muertes por covid

Estados Unidos autorizó la primera pastilla contra el coronavirus: Paxlovid. Este medicamente pertenece a la compañía Pfizer y fue aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Esto puede representar un paso importante para la lucha contra la pandemia en medio del rebrote por la variante ómicron que ya se encuentra presente en el 73% de los casos en ese país.

En un comunicado de la FDA especificaron que la pastilla puede utilizarse para tratar casos moderados de covid-19 en adultos y mayores de 12 años con al menos 40 kilogramos de peso y que tengan condiciones previas, como obesidad o problemas de corazón, que les ponga en riesgo de ser hospitalizados, según Infobae.

También podrán acceder al tratamiento personas vacunadas y no vacunadas. Las píldoras podrían estar disponible en unos pocos días, informó The New York Times.

Este fármaco, sería la forma más rápida y barata de combatir el coronavirus, aunque se espera que los suministros sean extremadamente limitados al principio.

Los datos del ensayo clínico de Pfizer, realizado a aproximadamente 2.250 personas no vacunadas, con al menos un factor de riesgo (obesidad, hipertensión o diabetes) demostraron que este nuevo medicamento reduce en un 88% las hospitalizaciones y muertes en ese tipo de pacientes. Además, de acuerdo con esos ensayos, se pudo comprobar que incluso es eficaz contra la variante Ómicron.

Este nuevo medicamento reduce en un 88% las hospitalizaciones y muertes en paciente de riesgo.

Cuándo se debe tomar la pastilla

La pastilla sólo podrá ser comprada con receta médica y los pacientes deben tomarla tan pronto como sepan que tienen la enfermedad, como máximo dentro de los cinco primeros días en los que hayan presentado síntomas, detalló la FDA en su comunicado, según La Nación.

“Paxlovid no está autorizado para la prevención o consumo posterior a la exposición al virus o para el inicio del tratamiento en aquellos que requieran hospitalización debido a Covid-19 grave o crítico. Paxlovid no sustituye a la vacunación en personas para las que se recomienda la vacuna y una dosis de refuerzo”, remarcó la FDA en su comunicado.

Los dos principios activos del medicamento, PF-07321332 y ritonavir, disponibles en comprimidos separados, se deben tomar juntos dos veces al día, durante cinco días.

La FDA dijo que Paxlovid no debe combinarse con ciertos medicamentos, incluida una estatina de uso común, ya que el ritonavir puede interferir con ellos y causar efectos secundarios graves. Con algunos medicamentos, es posible que los médicos deban recomendar a los pacientes que dejen de tomar su medicación habitual durante unos días o ajustar su dosis.

Los paquetes cuentan con 30 píldoras y cada uno se destinaría a un paciente. De todas maneras, todas esas dosis no estarán disponibles al mismo tiempo y Pfizer ya advirtió que su objetivo principal es tener suficientes medicamentos para 30 millones de personas para mediados del próximo año, aunque se están evaluando opciones para acelerar el proceso.

La Casa Blanca compró millones de este medicamento

El gobierno estadounidense confirmó la compra de Paxlovid para el tratamiento de 10 millones de personas. “Esta autorización proporciona una nueva herramienta para combatir el COVID-19 en un momento crucial de la pandemia, a medida que surgen nuevas variantes”, afirmó Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) a través de un comunicado.

Hasta el momento, el principal tratamiento fuera del hospital, para los pacientes de alto riesgo de COVID-19 eran los anticuerpos monoclonales infundidos. Sin embargo, son complicados para administrar y se dirigen a la proteína de la espiga, de rápida mutación.

La diferencia es que la píldora de Pfizer está dirigida a una proteína del interior del virus que se cree que muta con poca frecuencia.