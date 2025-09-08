Ataque a tiros en Jerusalén: una de las víctimas era argentina

Un ataque a tiros en Jerusalén, perpetrado por dos palestinos, conmocionó a los ciudadanos locales y del mundo tras la muerte de seis personas. En nuestro país la noticia causó "profundo dolor", ya que una de las víctimas era argentina , según lo confirmó la Cancillería Argentina.

Se trata de Sarah Mendelson que murió este lunes después del ataque , producto de las heridas sufridas durante el tiroteo. El hecho ocurrió en una parada de colectivos en hora pico y fue considerado como terrorista por el gobierno de Israel.

“ La República Argentina condena enérgicamente el brutal atentado terrorista perpetrado en Jerusalén , que segó la vida de hombres y mujeres inocentes, entre ellos la ciudadana argentina Sara Mendelson”, aseguró en un comunicado de Cancillería.

Y agregó: “ La República Argentina reitera su más absoluto rechazo y repudio a toda manifestación de terrorismo y violencia , flagelos que atentan contra la paz, la convivencia democrática y los valores universales que defendemos. Asimismo, reafirma su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y discriminación".

Mientras los medios israelís reportaron que Mendelson tenía 60 años, en la Argentina informan que tenía 57 . En ese marco, el embajador de la Argentina en Israel, Axel Wahnish, se refirió a la muerte de la mujer y que se había comunicado con sus familiares.

Sara fue una de las 6 víctimas del atentado terrorista perpetrado esta mañana en Jerusalén.

“Con profundo dolor confirmamos que Sara (“Sarita”) Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, nacida en Argentina y quien residía en Israel desde su infancia, es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén”, posteó en X el rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Eliahu Hamra.

Y añadió: “Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana. Elevamos una plegaria por el descanso eterno de las almas de las personas que han sido asesinadas en este nuevo ataque, y rezamos por la pronta recuperación de los heridos”.

Siguiendo la información de los medios de Israel, Mendelson formaba parte de la dirección de la comunidad Bnei Akiva, un movimiento juvenil sionista religioso. La mujer gestionaba las relaciones con las autoridades locales y estaba yendo a la oficina cuando fue asesinada.

Al respecto, Bnei Akiva lamentó el asesinato de Mendelson en un comunicado en sus redes sociales. “Sarah trabajó durante décadas como directora de Relaciones Gubernamentales en el departamento de tesorería del movimiento y fue asesinada camino a su trabajo en la sede nacional en el barrio de Nayot de Jerusalén. El movimiento y toda la familia Bnei Akiva envían sus condolencias y abrazan a la querida familia en estos momentos difíciles”, dicta el texto.

El ataque en Jerusalén

Este lunes a la mañana, dos palestinos abrieron fuego en una parada de colectivos en Jerusalén. Allí mataron a seis personas e hirieron a otras 21, seis de las cuales están en grave estado, de acuerdo a lo informado por funcionarios israelíes.

Además la Policía local detalló que un soldado israelí y civiles que estaban en el lugar mataron a tiros a los dos atacantes. Más tarde una tercera persona fue arrestada, por tener conexión con el tiroteo.

Levi Yitzhak Pash, Yisrael Matzner, el rabino Yosef David, el rabino Mordechai Steintzag; Yaakov Pinto y Sarah Mendelson, las seis víctimas del atentado Levi Yitzhak Pash, Yisrael Matzner, el rabino Yosef David, el rabino Mordechai Steintzag; Yaakov Pinto y Sarah Mendelson, las seis víctimas del atentado. La Nación

Las imágenes del ataque muestran a docenas de personas huyendo de una parada de colectivos, en una concurrida intersección. También se observa el parabrisas de un colectivo lleno de agujeros de bala y pertenencias esparcidas por la calle.

Sobre el caso, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, identificó a los atacantes como palestinos. Por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acudió al lugar unas dos horas después del tiroteo y advirtió que su país está “librando una guerra en múltiples frentes”, incluyendo Gaza, Cisjordania e incluso Israel.

Además de Sarah Mendelson, las otras cinco víctimas fueron identificadas como:

Yaakov Pinto : ciudadano español de 25 años.

: ciudadano español de 25 años. Levi Yitzhak Pash : rabino.

: rabino. Israel Mentzer : 28 años.

: 28 años. Yosef David : 43 años.

: 43 años. Mordechai Steinsteg: rabino de 79 años.

Yaakov Pinto, de 25 años, había emigrado de Melilla, España. Según trascendió, se había casado recientemente. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español confirmó su muerte y condenó “tajantemente el atentado terrorista en Jerusalén Este”.

El rabino Pash daba clases en la Yeshivá Kol Torá de Jerusalén. El sitio confirmó su asesinato y lo describió como “un hombre de muchas obras de bondad que donaba generosamente de sus propios recursos y que se dedicaba constantemente al estudio de la Torá”.

Mentzer, de 28 años, residía en el barrio de Ramot, donde ocurrió el ataque. Al momento del hecho llevaba libros en sus manos porque estaba yendo a estudiar.

En tanto el rabino Steinsteg era el fundador de una reconocida panadería en Israel llamada Dr. Mark’s Pastry y también trabajaba como cardiólogo. Había emigrado desde Estados Unidos décadas atrás. Igual que Mendelson, murió después del ataque, producto de las heridas.