Astrónomos detectaron una señal espacial que duró 7 horas y podría revelar un tipo extremo de agujero negro

En 2025, los astrónomos captaron un pulso de energía tan potente y extenso que desafía las leyes físicas establecidas. Durante siete horas seguidas, una señal espacial bombardeó nuestros instrumentos , marcando un hito que obliga a los expertos a buscar nuevas respuestas sobre el comportamiento más violento del universo profundo.

Los estallidos de rayos gamma (GRB) son las fuentes más intensas de radiación de alta energía que se pueden detectar desde la Tierra. Aunque se conocen desde la década de 1960, cuando satélites militares los confundieron con detonaciones nucleares, su origen sigue siendo uno de los campos de estudio más fascinantes de la astronomía moderna.

Normalmente, estas explosiones duran apenas unos segundos o, como mucho, un par de minutos. Sin embargo, la señal denominada GRB 250702B rompió todos los esquemas al mantenerse activa durante 25.000 segundos , es decir, unas siete horas. El récord anterior apenas llegaba a los 15.000 segundos, lo que sitúa a este evento en una categoría totalmente nueva.

La detección de esta señal no fue casualidad. Telescopios espaciales de la NASA , como el Fermi , escanean constantemente el cielo buscando pulsos brillantes que sobresalgan del ruido de fondo del espacio. Cuando el monitor detecta un destello inusual, envía una alerta automática a los especialistas de guardia, conocidos como "defensores de ráfagas" , quienes deben determinar la naturaleza del evento.

En el caso de la GRB 250702B , la sorpresa fue total al combinar datos de cinco telescopios de alta energía diferentes. La duración extrema de siete horas no puede explicarse mediante los procesos conocidos hasta ahora, como el colapso de una estrella masiva en rotación o el choque de dos estrellas de neutrones.

Una danza mortal: el agujero negro que se come a su estrella

Para intentar explicar este fenómeno, los investigadores han propuesto una teoría denominada "fusión de helio". Este proceso ocurre cuando un agujero negro con la masa de una estrella orbita tan cerca de una estrella de helio que termina dentro de su envoltura estelar.

Una vez dentro, el agujero negro comienza a consumir la estrella de forma acelerada. Este festín cósmico transfiere una cantidad inmensa de energía y movimiento al agujero negro, lo que genera un chorro de radiación (jet) que puede durar mucho más tiempo que los estallidos convencionales.

Por qué es tan difícil captar estos mensajes del universo

A pesar de su magnitud, estas ráfagas de larga duración son extremadamente difíciles de detectar. Al ser más tenues y extenderse tanto en el tiempo, los telescopios diseñados para captar señales cortas y brillantes suelen pasarlas por alto.

De cara al futuro, la comunidad científica ya prepara nuevas herramientas, como el telescopio COSI, programado para lanzarse en 2027. El objetivo es estar equipados para analizar estos estallidos extremos y terminar de descifrar qué procesos físicos ocurren cuando las estrellas y los agujeros negros se encuentran en estas colisiones terminales.