14 de abril de 2026 - 18:21

Artemis II: así fue el emocionante momento de la apertura de la nave Orión tras el amerizaje

Uno de los astronautas compartió un video inédito del momento en que se abrió la escotilla de la cápsula al regresar a la Tierra: "Que emoción darles la bienvenida"

El momento de la apertura de la nave Orión tras el amerizaje

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Foto:

EFE/ NASA
Los Andes | Redacción Mundo
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Las imágenes fueron compartidas por el comandante Reid Wiseman a través de su cuenta de X, junto con un emotivo mensaje al equipo de la NASA: "Qué emoción darles la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700 000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación"

Las imágenes fueron compartidas por el comandante Reid Wiseman a través de su cuenta de X, junto con un emotivo mensaje al equipo de la NASA: "Qué emoción darles la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700 000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación"

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En el video, se puede ver cómo personal de la NASA abre la escotilla de la cápsula del lado de afuera, seguido de gritos y aplausos de alegría al ver nuevamente a los astronautas. Luego, dos trabajadores ingresan para saludar uno por uno a los tripulantes y comenzar con el protocolo de rescate tras el amerizaje.

El pasado 10 de abril, la tripulación de la misión Artemis II, que marcó el regreso de la humanidad a la Luna luego de 54 años, logró amerizar exitosamente en aguas del oceáno Pacífico, frente a las costas de San Diego a las 21.10 (hora Argentina)

Artemis II- Tripulación
Los astronautas Reid Wiseman y Jeremy Hansen el amerizaje

Los astronautas Reid Wiseman y Jeremy Hansen el amerizaje

Los cuatro integrantes fueron rescatados por un equipo especializado, y luego trasladados al buque USS John P-Murtha, donde les realizaro chequeos médicos. Asimismo, y en la etapa final de su ingreso, justo antes de la interfaz, Orión logró alcanzar una velocidad de casi 4.000 kilómetros por hora.

De esta manera, los astronautas Red Weiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen protagonizaron un histórico sobrevuelo en las cercaniás de la Luna. Aunque no llegaron a pisar la superficie de ese satélite, el periplo marcó el regreso hasta allí luego de la misión Apolo XVII en 1972.

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