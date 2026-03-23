23 de marzo de 2026 - 17:11

Apareció un video del impactante choque entre un avión y un camión de bomberos que dejó dos muertos

Un insólito error de cálculo provocó la tragedia en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York. Casi 40 personas, entre pasajeros y tripulantes, resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

Choque entre avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, Estados Unidos

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Por Redacción Mundo

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El siniestro se produjo durante la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, y dejó como saldo las muertes del piloto y el copiloto. Otras dos personas que iban en el vehículo de emergencias resultaron heridas. Debido a esto, la terminal aérea permaneció cerrada casi 20 horas.

Video de la tragedia de Nueva York

En las imágenes, que fueron grabadas desde el interior del aeropuerto y difundidas por medios locales, se puede observar al camión de bomberos circulando por la pista. El vehículo se dirigía hacia otra zona del lugar tras haber sido requerido para prestar asistencia a otro avión.

En ese momento, se aprecia a la aeronave de Air Canada aproximándose hasta que termina impactando contra el camión. Esto inmediatamente provocó en redes sociales que los usuarios debatieran sobre la responsabilidad de la o las personas que emitieron la orden.

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El avión transportaba a 72 pasajeros más cuatro miembros de la tripulación. La aerolínea indicó que “el incidente ocurrió a las 23.47 horas del domingo, cuando la aeronave CRJ-900 bimotor de Air Canada, procedente de Montreal, aterrizaba en la pista cuatro del aeropuerto. En el momento de la colisión, el avión estaba finalizando su aterrizaje, rodando a unos 210 km/h”.

Cuál es la principal hipótesis

Las primeras hipótesis del hecho indican que el camión de bomberos ingresó a la pista con autorización de la torre para asistir a otro avión que había reportado un “problema de olor” en cabina. Esa decisión terminó coincidiendo con el momento exacto en el que la aeronave estaba aterrizando.

Las comunicaciones de la torre de control revelaron momentos de extrema tensión. “Alto, camión 1. Alto”, se escuchó antes del impacto, seguido por intentos desesperados para desviar otra aeronave que se aproximaba.

El episodio generó caos en la terminal aérea, una de las más transitadas del país.

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