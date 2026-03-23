23 de marzo de 2026 - 07:51

Dos muertos en Nueva York: un avión chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia

Casi 40 personas, entre pasajeros y tripulantes, resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas. Demoras y cancelaciones de vuelos.

Choque entre avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, Estados Unidos

Choque entre avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, Estados Unidos

Foto:

Gentileza
Choque entre avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, Estados Unidos

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Choque entre avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, Estados Unidos

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Por Redacción Mundo

Un grave accidente aéreo sacudió el domingo por la noche a Estados Unidos cuando un avión regional de Air Canada impactó contra un camión de bomberos en plena pista del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York. El choque ocurrió durante la maniobra de aterrizaje y dejó como saldo las muertes del piloto y el copiloto.

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El impacto destrozó la parte frontal de la aeronave y provocó un amplio operativo de emergencia. En total, 39 pasajeros y tripulantes fueron trasladados a hospitales de la zona, varios con heridas de gravedad, aunque la mayoría recibió el alta horas más tarde, informó la agencia AP.

Choque entre avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, Estados Unidos
Choque entre avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, Estados Unidos

Choque entre avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, Estados Unidos

En el camión de bomberos viajaban dos empleados de la Autoridad Portuaria, quienes también sufrieron lesiones, aunque no de riesgo vital.

La directora ejecutiva del organismo, Kathryn Garcia, confirmó que los pilotos tenían base en Canadá.

El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta las 14 (hora local) del lunes para permitir el avance de la investigación, que quedó en manos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

Según se informó, el vehículo de emergencia circulaba por la pista para asistir a un vuelo de United Airlines cuyo piloto había reportado “un problema con el olor”.

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Las comunicaciones de la torre de control revelaron momentos de extrema tensión. “Alto, camión 1. Alto”, se escuchó antes del impacto, seguido por intentos desesperados para desviar otra aeronave que se aproximaba.

El episodio generó caos en la terminal aérea, una de las más transitadas del país.

Choque entre avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, Estados Unidos
Choque entre avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, Estados Unidos

Choque entre avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, Estados Unidos

De acuerdo con datos de la Administración Federal de Aviación (FAA), LaGuardia se ubicó entre los 20 aeropuertos de EE.UU. con mayor tráfico en 2024, con más de 16,7 millones de pasajeros.

En medio de cancelaciones y demoras, pasajeros relataron escenas de incertidumbre durante la madrugada mientras aguardaban definiciones sobre sus vuelos.

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