Alerta: un niño de 11 años murió de rabia tras despertarse con un murciélago en la cara y ser mordido

Un niño de 11 años procedente de Canadá murió a causa de un cuadro irreversible de rabia tras despertarse con un murciélago sobre su cara y ser mordido. El trágico episodio ocurrió mientras la familia pasaba unos días de vacaciones en una cabaña al norte canadiense, en Ontario.

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La infección se manifestó casi tres semanas después del incidente. Como el niño no tuvo síntomas ni dolores repentinos, los padres decidieron no buscar asistencia médica durante todo ese tiempo. Al no ver heridas ni marcas en la piel del menor, creyeron que era innecesario llevarlo de urgencia a un hospital.

El caso, ocurrido en el verano de 2024, tomó trascendencia internacional esta semana tras la publicación de los detalles en la revista especializada Canadian Medical Association Journal. El informe detalla cómo el padre llegó a atrapar al animal “con una olla de cocina para sacarlo de la habitación”.

"El niño no tenía lesiones visibles en la cara y sus padres no consideraron que el murciélago se hubiera comportado erráticamente. Por lo tanto, no buscaron atención médica", asegura el artículo.

El niño ingresó de urgencias al hospital con “fiebre alta, hormigueo en la cara, alucinaciones y severas dificultades para tragar”. Esto ya daba indicios de un grave caso. Los médicos iniciaron un protocolo intensivo de inmediato, pero el virus ya había atacado el sistema nervioso central de manera letal.

Tras pasar dos semanas en terapia intensiva sin mostrar signos de mejoría, los especialistas retiraron el soporte vital del paciente resignados sin poder hacer algo. Los profesionales recordaron la importancia de lavar la zona con agua y jabón y acudir al médico tras cualquier contacto con estos animales.

Los padres publicaron la noticia para “alertar”

Sus padres decidieron compartir lo ocurrido con el objetivo de alertar a la población sobre los peligros de la rabia, especialmente en relación con los murciélagos. Los especialistas que analizaron el caso destacaron que esta tragedia evidencia lo fácil que resulta ignorar una posible exposición al virus tras el contacto con murciélagos.

Como los dientes de este animal son muy pequeños, las mordeduras quizás no dejan una marca visible. Incluso, a veces ni siquiera aparece una leve mancha de sangre. En tanto, impide que muchas personas sean conscientes del riesgo hasta que empiezan con los síntomas.