Quién fue Margaret Hamilton, la científica de la NASA que hizo posible el alunizaje del Apolo 11

Margaret fue una de las científicas que permitió el éxito del alunizaje del Apolo 11 en 1969.

El éxito del alunizaje del Apolo 11 no dependió únicamente de los astronautas o de la tecnología de la nave. Detrás de una de las misiones más importantes de la historia de la exploración espacial estuvo el trabajo de la científica informática Margaret Hamilton, quien lideró el desarrollo del software de navegación utilizado por las misiones Apolo de la NASA.

Su diseño permitió que el módulo lunar Eagle pudiera aterrizar de forma segura incluso cuando la computadora de a bordo sufrió una sobrecarga durante el descenso hacia la superficie de la Luna.

image El momento crítico antes del alunizaje Cuando el módulo Eagle se encontraba a pocos minutos de tocar la superficie lunar, comenzaron a aparecer las alarmas 1201 y 1202. Estos códigos advertían que la computadora recibía más información de la que podía procesar en ese momento.

En esas circunstancias, existía el riesgo de que el sistema dejara de responder, lo que habría comprometido tanto el funcionamiento del piloto automático como la capacidad de los astronautas para completar un descenso seguro.

Archivo: misión Apolo 11 en la Luna en 1969 Archivo: misión Apolo 11 en la Luna en 1969 NASA La decisión que evitó el fracaso de la misión El equipo dirigido por Margaret Hamilton había contemplado ese tipo de escenarios durante el desarrollo del software. La programación incorporó un sistema capaz de detectar una sobrecarga y descartar automáticamente las tareas secundarias para concentrar todos los recursos de la computadora en las funciones esenciales para el aterrizaje.

Gracias a esa estrategia, el ordenador continuó ejecutando las operaciones críticas y el módulo Eagle pudo mantener una trayectoria segura hasta completar el histórico alunizaje. Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II Nasa Una pionera de la ingeniería de software Margaret Hamilton dirigió el desarrollo del software de vuelo de las misiones Apolo y es considerada una de las grandes pioneras de la informática moderna. Además, fue quien popularizó el término "ingeniería de software", una expresión que contribuyó a consolidar esta disciplina como una rama fundamental de la ingeniería. Durante todas las misiones del programa Apolo no se registraron errores críticos en el código desarrollado bajo su dirección, un logro que continúa siendo reconocido como un ejemplo de excelencia en el diseño de sistemas informáticos de alta complejidad. Un reconocimiento que quedó para la historia La trayectoria de Hamilton recibió numerosos reconocimientos a lo largo de los años. En 2016 fue distinguida con la Medalla Presidencial de la Libertad por su aporte al desarrollo de la informática y a la exploración espacial. Además, Google le rindió homenaje con una instalación formada por 107.000 paneles solares en el desierto de Mojave. Aprovechando la luz de la Luna, la compañía creó una gigantesca imagen de la científica para destacar el impacto de su trabajo en una de las misiones más trascendentes de la historia.