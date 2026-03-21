Alerta mundial: Irán sorprendió y atacó a una base clave de EE.UU. desde 4.000 km de distancia

Irán lanzó dos misiles balísticos contra la base militar de Diego García , un enclave estratégico ubicado en el océano Índico y operado por Estados Unidos , en un hecho que eleva la tensión internacional.

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El ataque, dirigido contra la isla que pertenece al Reino Unido , no logró impactar en su objetivo, según confirmaron fuentes oficiales británicas. A pesar del lanzamiento, ninguno de los proyectiles alcanzó la infraestructura de la base.

“El ataque fallido de Irán contra Diego García ocurrió antes de que el Reino Unido anunciase que permitiría que Washington usase esa base”, precisó una fuente del gobierno británico consultada tras el reporte inicial del Wall Street Journal.

Diego García es considerada una pieza clave en la estrategia militar occidental, ya que allí operan submarinos nucleares, bombarderos y destructores. El intento de ataque encendió alertas en la comunidad internacional, ya que sugiere que Teherán posee capacidad misilística de mayor alcance a la estimada hasta ahora, ya que el ataque a Diego García ocurrió desde 4.000 kilómetros de ditancia.

De acuerdo a fuentes británicas, el lanzamiento se produjo antes de que Londres anunciara que permitiría a Washington utilizar la base para operaciones defensivas específicas frente a Irán, en el marco de un acuerdo entre ambos países.

Hasta el momento, el Pentágono evitó realizar comentarios oficiales, aunque funcionarios estadounidenses confirmaron que no hubo daños ni víctimas.

El archipiélago de Chagos, donde se encuentra la base, está bajo un acuerdo de arrendamiento entre Reino Unido y Estados Unidos por 99 años, lo que lo convierte en un punto estratégico clave para operaciones militares en la región.

El episodio se da en un contexto de creciente tensión global, donde las potencias occidentales siguen de cerca la capacidad de Irán para proyectar su poder militar a miles de kilómetros, mientras refuerzan la seguridad en sus bases ante la posibilidad de nuevos ataques.