13 de abril de 2026 - 14:10

Alerta por "lluvia amarilla" y frente frío: el cambio de tiempo que llega esta semana

Croacia. Los meteorólogos advierten sobre un descenso térmico de hasta 5 grados y la llegada de sedimentos del Sahara que teñirán la atmósfera de tonos amarillos y rojizos.

La alerta metereológica anticipa lluvias y un descenso marcado de la temperatura.

La alerta metereológica anticipa lluvias y un descenso marcado de la temperatura.

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Por Cristian Reta

La alerta metereológica prevé que se presente un frente frío acompañado de una profunda ciclotón del Atlántico en la zona, provocando un cambio drástico en las condiciones climáticas. El fenómeno, que comenzará a manifestarse entre el lunes por la noche y el martes, traerá consigo un descenso de las temperaturas y vientos intensos de tipo bura y jugo.

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Para el inicio de la semana se espera un cielo mayormente nublado con lluvias intermitentes en la costa y zonas serranas. El evento más llamativo para los habitantes será la presencia de arena en suspensión proveniente del norte de África. Una ciclotón situada sobre el continente africano movilizará grandes volúmenes de arena del desierto del Sahara, que viajarán por el aire hasta precipitarse con el agua.

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El fenómeno de la arena del Sahara y el brillo atmosférico

Este proceso generará lo que los especialistas denominan "lluvia amarilla", dejando depósitos de polvo visibles en vehículos y calles de Dalmacia. El fenómeno no solo cambiará la coloración del agua, sino que otorgará a la atmósfera un brillo amarillento y rojizo poco habitual durante las horas de luz. Las autoridades ya han emitido alertas amarillas debido a la intensidad del viento esperado para estas jornadas.

En las zonas costeras, la combinación de la baja presión atmosférica y la fuerza del viento podría provocar oscilaciones en el nivel del mar. Esto genera un riesgo real de inundaciones en las áreas más bajas de la costa durante las próximas 48 horas debido a las mareas.

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Cuándo ingresará el frente frío y cuántos grados harán

El paso definitivo de la zona frontal fría está previsto para la noche del martes y la madrugada del miércoles. Durante este período, se espera que las temperaturas caigan entre 4 y 5 grados centígrados de forma repentina. En las zonas del interior, las máximas difícilmente superarán los 14 grados, mientras que en la costa se mantendrán cerca de los 16 grados.

A pesar de la intensidad de la tormenta y el frío, los meteorólogos descartan por el momento la presencia de heladas tardías. A partir del jueves, el clima comenzará a estabilizarse con la aparición de períodos soleados más prolongados, aunque se mantendrán vientos persistentes del norte. Se recomienda asegurar objetos sueltos en exteriores y extremar precauciones en la navegación marítima ante las ráfagas huracanadas.

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