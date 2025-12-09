Alerta en Japón: piden estar preparados para un "megaterremoto" durante los próximos días

Japón volvió a vivir horas de tensión luego del fuerte sismo de magnitud 7,5 que sacudió el norte del país en la noche del lunes y que dejó al menos 33 personas heridas , además de provocar interrupciones en el transporte, suspensiones de clases y un inusual aviso oficial por riesgo de un “megaterremoto” durante la próxima semana.

La evaluación oficial de Chile ante el "riesgo de tsunami" tras el fuerte terremoto de 7,6 en Japón

Según informó la cadena pública NHK , la prefectura de Aomori, frente a cuyas costas se registró el epicentro, concentró 22 de los heridos , mientras los equipos de emergencia continúan evaluando daños en viviendas, rutas y servicios esenciales.

La primera ministra Sanae Takaichi confirmó este martes que los relevamientos continúan y pidió a la población mantenerse en alerta máxima.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió en la noche del lunes una advertencia sobre la posibilidad de que en los próximos siete días se registre un terremoto igual o mayor en la misma zona.

La alerta se fundamenta en estadísticas históricas que muestran una mayor probabilidad de nuevos sismos fuertes tras un evento de magnitud 7 o superior en la fosa de Japón .

Takaichi pidió extremar precauciones: "Les solicitamos a todos estar preparados para eventuales evacuaciones. La seguridad de la población es la prioridad".

Japón Terremoto Impactante terremoto en Japón. EFE

Más de 20.000 personas fueron evacuadas de manera preventiva después de que la JMA emitiera una alerta de tsunami, que finalmente produjo subidas de marea de hasta 70 centímetros en las costas del Pacífico.

Tras el temblor, muchos ciudadanos se volcaron a supermercados y comercios para comprar provisiones y kits de emergencia, ante el temor de nuevos sismos.

El terremoto afectó temporalmente las operaciones del tren bala Shinkansen, uno de los principales sistemas de transporte de alta velocidad del país. Si bien el servicio fue restablecido este martes, varias zonas permanecen con clases suspendidas mientras continúan las verificaciones de seguridad.

Los detalles del terremoto

Magnitud: 7,5

7,5 Hora: 23:15 del lunes (14:15 GMT)

23:15 del lunes (14:15 GMT) Epicentro: Mar frente a Aomori

Mar frente a Aomori Profundidad: 50 km

50 km Intensidad máxima: Nivel 6+ en la escala sísmica japonesa (de 7 niveles)

En la madrugada del martes se registraron al menos 15 réplicas, una de ellas de magnitud 6,4, lo que mantiene la preocupación entre las autoridades.

Japón, ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y suele experimentar temblores con frecuencia. Sin embargo, no enfrentaba un terremoto tan fuerte desde el 7,6 del Año Nuevo 2024, que devastó la península de Noto y dejó cerca de 400 muertos.