Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su relación con fotos desde Japón

Katy Perry y Justin Trudeau decidieron poner fin a las especulaciones y confirmaron su relación al compartir en redes sociales una serie de imágenes tomadas durante la estadía de la cantante en Japón, donde continúa con su Lifetimes Tour.
Katy Perry y Justin Trudeau dejaron atrás el hermetismo y confirmaron su relación con una serie de fotos y videos publicados durante la gira de la cantante en Japón. Ambos llevaban meses de encuentros reservados y rumores.
Katy Perry y Justin Trudeau decidieron poner fin a las especulaciones y confirmaron su relación al compartir en redes sociales una serie de imágenes tomadas durante la estadía de la cantante en Japón, donde continúa con su Lifetimes Tour.
Después de meses de rumores, encuentros reservados y una visita diplomática inesperada, ambos publicaron fotografías y videos en Instagram que dejan en claro el vínculo afectivo que mantienen desde mediados de este año.
La publicación, compartida durante el fin de semana, incluyó la frase: “Días en Tokio durante la gira y algo más”. Entre el material difundido se observa una selfie en la que aparecen muy juntos bajo la luz otoñal, además de un video en el que disfrutan de una cena mientras intercambian miradas cómplices.
Este “debut digital” llega tras un prolongado intento por mantener la relación lejos de los medios. De acuerdo con la revista People, Trudeau comenzó a acercarse a la artista en julio, cuando coincidieron en Montreal, e incluso habría viajado a California para verla durante un receso de su tour. “Tienen una química natural. A ella le resulta muy atractivo y él siempre fue muy respetuoso”, señaló una fuente cercana.
Las primeras sospechas se activaron luego de que fueran vistos cenando en Montreal. En ese momento, Perry atravesaba su separación reciente de Orlando Bloom, ocurrida en junio, con quien comparte la crianza de su hija de cinco años, Daisy Dove. Trudeau también venía de una ruptura: su divorcio de Sophie Grégoire se había confirmado en 2023, después de 18 años de matrimonio.
Durante el verano volvieron a ser vistos en distintas ocasiones, especialmente mientras la cantante continuaba con su gira. En septiembre, allegados afirmaban que ambos buscaban mantener la relación en la mayor discreción posible, aunque reconocían que estaban “muy involucrados el uno con el otro”.
La pareja reapareció públicamente en octubre, al celebrar el cumpleaños número 41 de Perry en un espectáculo del cabaret Crazy Horse. Allí fueron fotografiados tomados de la mano, sonrientes y sin intentar ocultarse.
La confirmación definitiva llegó durante la visita de la cantante y Trudeau a Japón. En un alto de la gira, ambos se reunieron con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko, en un encuentro diplomático realizado el 3 de diciembre, que sorprendió a los seguidores de Perry.
Kishida difundió la reunión en X y escribió: “El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau vino a Japón con su pareja se unió a mi esposa y a mí para almorzar. Durante su mandato colaboramos en fortalecer los lazos bilaterales, incluso en el ‘Plan de Acción Japón-Canadá’. Me alegra mantener esta amistad de esta manera”.
Trudeau respondió: “Fue un placer verte, Katy y yo estamos encantados de haber podido compartir ese momento con vos y con Yuko. Gracias por tu amistad y por tu compromiso con un futuro mejor para todos”.