Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su relación con fotos desde Japón

Katy Perry y Justin Trudeau dejaron atrás el hermetismo y confirmaron su relación con una serie de fotos y videos publicados durante la gira de la cantante en Japón. Ambos llevaban meses de encuentros reservados y rumores.

Después de meses de rumores, encuentros reservados y una visita diplomática inesperada, ambos publicaron fotografías y videos en Instagram que dejan en claro el vínculo afectivo que mantienen desde mediados de este año.

La publicación, compartida durante el fin de semana, incluyó la frase: “Días en Tokio durante la gira y algo más”. Entre el material difundido se observa una selfie en la que aparecen muy juntos bajo la luz otoñal, además de un video en el que disfrutan de una cena mientras intercambian miradas cómplices.

Este “debut digital” llega tras un prolongado intento por mantener la relación lejos de los medios. De acuerdo con la revista People, Trudeau comenzó a acercarse a la artista en julio, cuando coincidieron en Montreal, e incluso habría viajado a California para verla durante un receso de su tour. “Tienen una química natural. A ella le resulta muy atractivo y él siempre fue muy respetuoso”, señaló una fuente cercana.

Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su romance con fotos desde Japón Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su romance con fotos desde Japón. People Las primeras sospechas se activaron luego de que fueran vistos cenando en Montreal. En ese momento, Perry atravesaba su separación reciente de Orlando Bloom, ocurrida en junio, con quien comparte la crianza de su hija de cinco años, Daisy Dove. Trudeau también venía de una ruptura: su divorcio de Sophie Grégoire se había confirmado en 2023, después de 18 años de matrimonio.