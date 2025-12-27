Alemania evalúa prohibir redes sociales a menores y propone un modelo de "desconexión protegida"

El gobierno alemán planteó la necesidad de repensar el vínculo entre infancia y tecnología desde una perspectiva de “protección integral“.

El Gobierno de Alemania expresó su intención de avanzar hacia una posible prohibición del uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes, en un contexto de creciente debate internacional sobre el impacto de la tecnología en la salud mental y el desarrollo cognitivo de los jóvenes.

La iniciativa fue planteada por el ministro de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, quien manifestó su apertura a implementar restricciones similares a las adoptadas recientemente en Australia. La discusión se instala mientras el país analiza nuevas políticas públicas orientadas a regular el entorno digital en la infancia.

La posición de Alemania sobre las redes sociales Wildberger calificó la medida como "más que justificada" y fundamentó su postura en la evidencia científica que advierte sobre los efectos negativos de las plataformas sociales en el desarrollo emocional y cognitivo de los menores. El funcionario sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que las nuevas generaciones crezcan con niveles de concentración comparables a los de generaciones anteriores, sin la presión constante de estímulos digitales.

El ministro también propuso endurecer las normas dentro de los entornos educativos. Consideró que la sociedad “les debe” a los jóvenes espacios regulares sin dispositivos móviles que favorezcan el aprendizaje profundo, la atención sostenida y la interacción directa. La iniciativa apunta a crear períodos de desconexión obligatoria en las escuelas como parte de una estrategia más amplia de cuidado de la salud mental.

Niños y adolescentes pasan horas usando el teléfono móvil. El respaldo de la sociedad alemana El debate cuenta con un respaldo social significativo. Una encuesta del instituto INSA reveló que el 60 por ciento de la población alemana apoya la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, mientras que solo un 25 por ciento se manifiesta en contra. Estos datos fortalecen la posición del Gobierno en la discusión pública y anticipan un escenario favorable para la implementación de cambios normativos.