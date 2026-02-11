11 de febrero de 2026 - 23:02

Agricultores españoles protestaron en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

Unos 8.000 productores y 500 tractores marcharon hacia el Ministerio de Agricultura para exigir cambios en las políticas del sector.

Miles de agricultores protestaron en Madrid por el acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Miles de agricultores protestaron en Madrid por el acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Foto:

EFE
Por Redacción

Miles de agricultores y ganaderos españoles se movilizaron este miércoles en el centro de Madrid para rechazar el reciente acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, al que consideran perjudicial para el sector primario.

Leé además

Estados Unidos organizó una inédita reunión con jefes militares de las Américas y Argentina estuvo presente.

EE.UU. pidió a América alinearse con la nueva doctrina de seguridad de Trump: reunión con presencia argentina

Por Redacción
Detuvieron en Brasil a un piloto de 60 años por presunta violación y difusión de material infantil.

Brasil: arrestaron en pleno embarque a un piloto por abuso y pornografía infantil

Por Redacción

Según estimaciones de los organizadores, cerca de 8.000 productores, acompañados por unos 500 tractores, participaron de la protesta. Las columnas partieron desde distintas localidades y confluyeron en la capital española para exigir cambios en las políticas agrarias.

La manifestación fue convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). Los tractores y manifestantes se concentraron en la Plaza de Colón, luego de salir desde puntos como Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey, Guadalajara y El Espinar (Segovia). Desde allí avanzaron por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Embed

Reclamos por competitividad y estándares sanitarios

Las organizaciones rurales sostienen que el acuerdo con el Mercosur facilitará el ingreso de productos importados con menores exigencias sanitarias y medioambientales, lo que —según advierten— afectará la competitividad del agro español frente a terceros países.

Además, cuestionaron los recortes previstos en la Política Agrícola Común (PAC), al considerar que la reducción de ayudas y el aumento de costos complican la sostenibilidad de las explotaciones y ponen en riesgo el relevo generacional en el sector.

La protesta se enmarca en un contexto de creciente malestar en el campo europeo por las condiciones de competencia, la regulación ambiental y los márgenes de rentabilidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Butch Wilmore y Suni Williams, varados en la Estación Espacial Internacional.

Pasaron 286 días varados en el espacio, rompieron récords históricos y la NASA no les pagó ni una hora extra

Por Cristian Reta
Descubrimiento: Los frascos de Darwin al desnudo gracias a un innovador laser.

Descubrimiento en Londres: un láser revela el secreto de los frascos de Darwin tras 200 años

Por Cristian Reta
Lian Niao, la nueva nave China, recuerda mucho a las naves de Star Wars.

China lanza una meganave digna de "Star Wars": el coloso de 700 metros que cambiaría la guerra para siempre

Por Cristian Reta
La arena de Arabia Saudita y Emiratos Árabes sería inutil para la construcción.

Insólito: Por qué Arabia Saudita y Emiratos importan arena pese a vivir rodeados de desiertos

Por Cristian Reta