Agricultores españoles protestaron en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

Unos 8.000 productores y 500 tractores marcharon hacia el Ministerio de Agricultura para exigir cambios en las políticas del sector.

Miles de agricultores protestaron en Madrid por el acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Miles de agricultores y ganaderos españoles se movilizaron este miércoles en el centro de Madrid para rechazar el reciente acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, al que consideran perjudicial para el sector primario.

Según estimaciones de los organizadores, cerca de 8.000 productores, acompañados por unos 500 tractores, participaron de la protesta. Las columnas partieron desde distintas localidades y confluyeron en la capital española para exigir cambios en las políticas agrarias.

La manifestación fue convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). Los tractores y manifestantes se concentraron en la Plaza de Colón, luego de salir desde puntos como Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey, Guadalajara y El Espinar (Segovia). Desde allí avanzaron por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Llegadas de las columnas al Ministerio de Agricultura. Asaja Valladolid contra #Mecosur y defendiendo a agricultores y ganaderos pic.twitter.com/tahiB0XKmN — Asaja Valladolid (@AsajaValladolid) February 11, 2026 Reclamos por competitividad y estándares sanitarios Las organizaciones rurales sostienen que el acuerdo con el Mercosur facilitará el ingreso de productos importados con menores exigencias sanitarias y medioambientales, lo que —según advierten— afectará la competitividad del agro español frente a terceros países.

Además, cuestionaron los recortes previstos en la Política Agrícola Común (PAC), al considerar que la reducción de ayudas y el aumento de costos complican la sostenibilidad de las explotaciones y ponen en riesgo el relevo generacional en el sector.

La protesta se enmarca en un contexto de creciente malestar en el campo europeo por las condiciones de competencia, la regulación ambiental y los márgenes de rentabilidad.