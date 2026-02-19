A favor del matrimonio infantil e investigado por cohecho: quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú

Con 83 años, José María Balcázar Zelada se convirtió en el octavo presidente del Perú en los últimos diez años , en un contexto de inestabilidad política de nunca acabar.

Vota el Congreso: quiénes son los candidatos a presidente de Perú tras la destitución de José Jerí

Su llegada al poder se produjo tras ser elegido titular del Congreso de la República, lo que por sucesión constitucional lo coloca al frente del Ejecutivo de manera interina hasta las elecciones generales previstas para 2026.

El marxista Balcázar , parlamentario de la bancada de Perú Libre, se impuso en segunda vuelta a María del Carmen Alva para presidir el Legislativo, luego de la censura de José Jerí. Con ese resultado, asumirá la conducción del país en un período de transición.

Nacido en Cajamarca, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se graduó en 1972. En 2005 obtuvo un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas.

En el ámbito judicial, fue vocal superior de la Corte de Justicia de Lambayeque y también se desempeñó como vocal supremo provisional de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Sin embargo, no fue ratificado por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, que consideró que no cumplía con los estándares requeridos para continuar en la judicatura.

En el Congreso, presidió e integró diversas comisiones de alto perfil, entre ellas la Comisión de Justicia, donde participó en el debate de reformas institucionales.

Declaraciones a favor del matrimonio infantil

La figura de Balcázar arrastra controversias públicas. En 2023, durante el debate de un proyecto de ley para elevar la edad mínima legal para contraer matrimonio, sostuvo que las relaciones tempranas “ayudan al futuro psicológico de la mujer” siempre que no exista violencia, y defendió la posibilidad de casarse desde los 14 años.

En esa línea, afirmó que el matrimonio en el Perú “se ha vuelto disfuncional” y cuestionó si la ley debía impedir el matrimonio en casos de adolescentes embarazadas. Sus declaraciones generaron un amplio rechazo político, mediático y social.

“Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. ¿Con la ley queremos qué? ¿Prohibir a aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad? ¿Queremos impedir eso? Si los padres venden a las chicas en la selva”, declaró entonces.

«De 14 para arriba no hay ningún impedimento, todos tienen relaciones sexuales, profesores con alumnos, maestras con alumnos, entre alumnos… pic.twitter.com/5GYsD2yt3G — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 19, 2026

Cuestionamientos e investigaciones que arrastra el nuevo presidente de Perú

Su trayectoria también ha estado marcada por denuncias e investigaciones. El Colegio de Abogados de Lambayeque rechazó públicamente su candidatura a la presidencia del Congreso y recordó que fue expulsado definitivamente del gremio tras un proceso disciplinario en el que se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, entre ellos presunta apropiación de fondos cuando ejercía como decano.

Asimismo, registra investigaciones por presunto tráfico de influencias.

En abril de 2025, el Ministerio Público lo incluyó como presunto responsable de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en una denuncia constitucional presentada contra la exfiscal general Patricia Benavides.

Según esa acusación, Benavides habría ofrecido a Balcázar un intercambio de favores ilícitos para el sobreseimiento de un proceso penal que afrontaba, a cambio de su voto para archivar denuncias constitucionales en su contra.