15 azotes con vara y 20 años de cárcel si usás vapeador en este país del mundo

Las autoridades de Singapur anunciaron sanciones más severas por vapear en un intento de frenar el uso de vapeadores mezclados con drogas. Las medidas incluyen multas más altas, penas de prisión más largas e incluso azotes con vara. Los extranjeros también pueden ser deportados.

Quién era Luca Sinigaglia, el escalador que quiso salvar a su compañera y murió en una montaña de 7.000 metros

Vapeadores y su vacío legal frente al cigarrillo: qué dice la ley y por qué se pueden usar en espacios cerrados

Aunque el vapeo está prohibido desde 2018, la práctica no desapareció. En los últimos meses, la ciudad-estado detectó un aumento en los vapeadores (cigarrillos electrónicos) mezclados con etomidato , un anestésico con efectos similares a la ketamina , conocidos como “Kpods”.

Una prueba aleatoria realizada en julio pasado sobre 100 vapeadores incautados reveló que un tercio contenía etomidato. Videos de jóvenes actuando de manera errática en público mientras vapeaban se viralizaron, lo que aumentó la preocupación social.

El ministro de Salud, Ong Ye Kung, advirtió que los vapeadores se convirtieron en una “puerta de entrada para el abuso de sustancias graves” y en “dispositivos de administración” de drogas. Por eso, el gobierno reclasificó el etomidato como droga de Clase C por seis meses y endureció las sanciones.

15 azotes con vara y 20 años de cárcel si usás vapeador en Singapur

Por qué Singapur se transformó en el nuevo gran objetivo provincial

Según informó BBC, a partir del 1° de septiembre, quienes sean sorprendidos con vapeadores, incluso los convencionales, enfrentarán:

Multas desde S$500 (USD 390).

desde S$500 Rehabilitación obligatoria.

Las sanciones serán aún más duras para quienes usen dispositivos con etomidato. Los proveedores arriesgan hasta 20 años de cárcel y 15 azotes con vara.

Secuestraron más de diez mil cigarrillos electrónicos prohibidos por Anmat 15 azotes con vara y 20 años de cárcel si usás vapeador en Singapur

Si sos extranjero, también habrá castigo por vapear en Singapur

Los extranjeros que trabajen en Singapur enfrentarán las mismas penas y podrían perder permisos de residencia y empleo, ser deportados y tener prohibido reingresar.

Las normas también alcanzan a los turistas: en el aeropuerto de Changi se colocarán carteles y contenedores especiales para desechar vaporizadores sin sanciones.

Los principales consumidores de cigarrillos electrónicos en Argentina son jóvenes 15 azotes con vara y 20 años de cárcel si usás vapeador en Singapur

Las medidas se complementarán con una fuerte campaña de concientización que incluye anuncios en buses, trenes y espacios públicos; programas de educación sanitaria en escuelas; contenedores para desechar vaporizadores en universidades y centros comunitarios; y patrullas itinerantes en trenes, terminales y parques con controles aleatorios.

Además, se reforzaron los controles en pasos fronterizos, el aeropuerto y otros puntos de entrada, ya que muchos vaporizadores llegan desde Malasia e Indonesia.

La ofensiva de Singapur coincide con medidas similares en otros países. Por ejemplo, Reino Unido prohibió los vapeadores desechables en junio. Bélgica los vetó en enero, mientras que Australia avanzó desde 2023 con restricciones crecientes, incluyendo vapeadores desechables.

En Argentina, la Ley Nacional 26.687 establece espacios libres de humo, incluyendo escuelas, transporte público y lugares de acceso público, pero no hay una prohibición específica a nivel normativo para el uso de vapeadores.