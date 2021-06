Novedades: ocio y cultura mendocina

Personas, no números: homenaje a Juan Giménez

El ilustrador mendocino es el protagonista del capítulo número siete de este ciclo que rescata las historias de vida de las víctimas del COVID-19. A través de los testimonios de su esposa, amigos y colegas, el trabajo audiovisual invita a descubrir el mundo de este gran artista mendocino.

El proyecto colaborativo y ad-honorem “Personas, no números” nació como respuesta al pedido espontáneo de familiares de las víctimas del COVID-19 para ser recordados de una manera especial. Los directores de cine Jorge Ponce Betti y Andrés Brenner, junto a un gran equipo de productores, editores ilustradores, diseñadores, músicos y artistas, decidieron darle forma a esta idea. El resultado es una serie de microdocumentales que rescatan las historias de vida de diferentes argentinos. El séptimo capítulo de este ciclo, llamado “Un creador de mundos”, rinde homenaje a Juan Giménez, el ilustrador mendocino que se ganó un lugar entre los grandes dibujantes e historietistas del mundo.

Podés ver el microdocumental aquí.

Maipú cuenta historias de vecinos

La iniciativa literaria busca que la comunidad maipucina escriba historias de su departamento. Fue ideado por los escritores del Taller Letras con Alma, que funciona en la Biblioteca Popular Julio Fernández, y la editorial Letras, responsable de compilar los textos. La impulsora de la propuesta es Viviana Baldo y es quien lleva adelante todos los sábados el taller en la biblioteca para los amantes de la escritura y literatura. Quienes quieran aportar historias deben comunicarse con Viviana al 261607-4320 o al correo letrasproyectoeditorial@gmail.com Tenés tiempo de presentar tu historia hasta el 30 de junio (con posibilidad de que las fechas se extiendan).

Paso de Los Andes Cultural

¡A leer! Si vivís en Godoy Cruz y esperás el micro por calle Paso de los Andes vas a encontrar una parada lectora. ¿Qué es esto? El municipio habilitó 21 paradas lectoras en esta vía para descargar obras clásicas y contemporáneas de manera gratuita mediante un código QR. Algunos de los escritores seleccionados son Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, Antoine de Saint-Exupéry, Robert Luis Stevenson, Homero, Oliverio Girondo, William Shakespeare, José Hernández y Roberto Arlt. Esta iniciativa comienza en el zanjón que limita con Ciudad de Mendoza y se extiende hasta la calle Antártida Argentina.

“Los libros seleccionados tienen que ver con el amplio espectro e la literatura universal y hay también letras argentinas. Lo que busca el municipio es, justamente, fortalecer los hábitos de la lectura y que se pueda realizar en un espacio público. Con este proyecto nos imaginamos a la Paso de los Andes como una gran biblioteca virtual”, contó Diego Gareca, director de Cultura e Industrias Creativas.

¡No es joda!

Luis Scafati, el dibujante e ilustrador mendocino, ha creado incontables relatos visuales en los que conviven líneas, manchas de tinta, pasteles y técnicas variadas. Su capacidad artística lo ha llevado a publicar en los principales medios del país y a ilustrar adaptaciones de obras emblemáticas.

En la actualidad, le saca el jugo a las redes sociales compartiendo sus trabajos, pero también, analizando las dificultades que atraviesa el mundo ante la pandemia.

En una entrevista en Señal U, el artista reconoció que lo que más le afecta de su trabajo “es extrañar tantos a los afectos. Hace casi un año y medio que no veo a dos hijos y tengo muchos amigos con los que no he podido compartir nada durante mucho tiempo”. Seguí sus obras en su cuenta oficial de Instagram.

Gracias, Claudio

El actor y exdirector de Vendimia, Claudio Martínez, murió a los 56 años de edad. La triste noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza. Sin dudas el mundo artístico mendocino está de luto. El actor y docente era muy querido y respetado en el ambiente por su larga trayectoria.

Fue creador, director y protagonista de innumerables obras de teatro que se convirtieron en un éxito como “Rotos de Amor” en la que dirigió a Marcelo Lacerna, Aníbal Villa, Daniel Posadas y Víctor Arrojo. En 2004 dirigió la Fiesta Nacional de la Vendimia y este año fue uno de los directores de la película de Vendimia. Y estuvo al frente de la cápsula 1 “Creadores de oasis” con Alicia Casares y Gaspar Gómez. También fue director de fiestas departamentales y conformó varios equipos de actos centrales.

Ahora en podcast

Casa Montenegro sigue innovando. Ahora, tiene su propio espacio de podcast y comenzó con Álbum en el que podrás conocer la vida y obra de grandes de la música. En este episodio: Marvin Gaye. El genio que fue parte ineludible del sonido de la Motown. Aquí te compartimos el link del primer episodio dedicado al gran Marvin Gaye.

