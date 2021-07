La chaqueta de entretiempo perfecta

Las vimos por primera vez a manos de las escandinavas más atrevidas, ahora es momento de que llegue a tu armario. Sabemos que hablar de abrigos siempre es tarea compleja. Buscamos algo que luzca bien y, a la vez, cubra nuestro cuerpo del frío estacional. Entonces, ¿por qué no probar un outfit diferente? Para esta estación fría te invitamos a que te animés a vestir una sobrecamisa.

Moda .

Esta prenda parece tomar inspiración de las camisas de franela masculinas y hace de los cuadros su estampado predilecto. Los anglosajones la han bautizado como shaket (una mezcla entre las palabras shirt y jacket) y es que es precisamente todo un híbrido entre camisa y chaqueta, tomando la forma de una y la textura de la otra.

Moda .

Normalmente se da en versiones oversize, algo que hace factible añadir varias capas por debajo. Asimismo, frente a las dulces versiones de cuadros y tejidos como lanas, se imponen las sobrecamisas de cuero o efecto piel.

Moda .

Original

Llévala con las botas de suela track y con minifaldas a juego en entretiempo.

Moda .

De cuadros

Moda .

Se postulan como las más elegidas por las fashionistas. ¿Los colores más repetidos? Naranjas, rojos, verdes y marrones.

Moda .

Con flecos

Un toque distintivo: flecos, tachuelas o diferentes apliques. Ideal para hacer frente al frío.

Moda .

Total look

Las más llamativas son perfectas para aportar un toque de look a los estilismos invernales. Llevadas en clave total look monocolor tendrás un look de lo más atrevido y diferente.

Moda .

Estilo oversize

Oversize y el binomio rojo-negro, un combo inspirado en la década de los noventa. Vestí con una de estas si lo que buscas es que sea completamente atemporal.

Moda .

Minimalista

Si querés atreverte con esta tendencia en clave minimal lucí una en color negro, perfecta para llevar con otras de las dos grandes tendencias del invierno: los pantalones de efecto piel y las botas estilo grunge.

Moda .

Look casual

Moda .

La shacket es una prenda diseñada específicamente para ser una segunda capa.

¿Querés leer la edición interactiva digital de la Revista ClubHouse? Hacé clic aquí.

Conocé más sobre Revista ClubHouse.