Ideas para vestirse esta Navidad

Muchas decidimos a último momento que ponernos pero para que no te agarre desprevenida a te proponemos diferentes outfits o looks tanto de fiesta como más sencillos para que no tengas que preocuparte.

1- Look vestido largo de noche

Si quers estar arreglada esa noche y te encanta usar vestidos largos esta es una gran opción. Este vestido con tul y detalles bordados da una sensación de ser un vestido corto pero a la vez es largo. Ideal para una evento u ocasión especial en la que tengas que ir arreglada, así que es un dos en uno, lo podés usar para Navidad y en otra ocasión para un evento también por la noche.

2- Vestido crepe más campera de jean

Sabemos que en Navidad hace calor pero puede llegar a refrescar por ello es indispensable que te tengas algo por si llega a refrescar y en estos casos la campera de jean es una de los mejores aliados.

La campera de jean no solo es un comodín en tu placard para lograr un look más sport, sino que también va perfectamente con un vestido de gasa.

3- Vestido floreado más campera de jean

Una opción similar a la anterior en la que también usamos campera de jean pero esta vez utilizamos un vestido floreado.

Si sos de las que te gustan los estampados, esta es una excelente opción y combinándolo con una campera de jean es un look excelente que te va a salvar más de una vez y no solo para estas fiestas.

4- Camisa y jean

En este caso te proponemos una camisa fresca larga que podés darle dos usos diferentes en esta imagen te proponemos un look con jean, pero perfectamente podés combinarlo con un pantalón de gabardina blanco que queda muy bien con una camisa celeste.

También podés optar por un short de gabardina, en el caso de que haga calor. Para hacerlo más elegante podes completar tu look con unos zapatos altos con taco chino que son muy cómodos más que nada si vas a estar la mayoría del tiempo parada ese calzado suele ser excelente.

5- Maxibuzos como vestidos

Esta temporada estuvo muy en auge el maxibuzo. El maxibuzo es una prenda muy versátil que podés usarla de varias formas una de ellas puede ser usarlo como vestido.

Si querés optar por una opción més sport con la que te puedas sentir totalmente cómoda esta es la mejor opción. Podé combinarla con zapatillas e incluso con campera de jean en el caso de que quieras una opción más abrigada

