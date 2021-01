Estos son los espejos más modernos para tu cuarto de baño

Si estás pensando en darle un aire más actual a tu cuarto de baño, no te podés perder las últimas novedades que te traemos para el espejo de este espacio. Aunque puede llegar a sorprenderte, también existen tendencias y modas para esta pieza decorativa, y es que aunque el cuarto de baño no sea uno de los lugares principales de la casa, también hay que cuidar su decoración y darle el protagonismo que se merece. Por eso queremos inspirarte con las siguientes propuestas y elijas ideas de decoración para darle un nuevo look a tu baño.

EL MÁS CHIC

Para un cuarto de baño elegante y muy chic, un espejo con las esquinas curvas y acabados dorados es la mejor opción. Conseguirás darle un toque sofisticado y atrevido.

EL MÁS CÁLIDO

Este espejo es perfecto para un baño donde los protagonistas son los tonos tierra y arena, su forma redonda y su marco de madera aportan movimiento y mucha calidez al espacio.

RETROILUMINACIÓN

Un espejo redondo, pero con un toque original y atrevido.

Gracias a la luz LED que lo retroilumina, se consigue un efecto innovador y moderno.

MUY MINIMALISTA

Menos es más, y este espejo lo demuestra.

No es necesario ocupar toda una pared para colocar un espejo del baño, con una pieza sencilla y de un tamaño reducido se pueden conseguir resultados increíbles.

¡A TODO COLOR!

Este baño deja atrás la monotonía y los elementos clásicos para llenarse de color.

El espejo con un marco naranja de lo más brillante se vuelve el centro de todas las miradas de este cuarto de baño

CON FORMAS ORIGINALES

En una casa estilo clásico-moderno, encontramos este espejo de formas ondulantes que rompe con las líneas rectas y los tonos claroso.

Probá a crear un fuerte contraste y no te vas a arrepentir.

¡VIVAN LAS CURVAS!

Las formas irregulares y curvas sientan genial a este cuarto de baño.

Si no te querés quedar atrás, tomá nota y manos a la obra.

CON UN TOQUE MEDITERRÁNEO

Los materiales naturales son las protagonistas de este cuarto de baño.

La madera, la piedra, pero lo que más nos gusta es el espejo redondo de caña, da un ambiente cálido y muy acogedor.

EL MÁS ATREVIDO

Nuevas texturas para dar un aire moderno al cuarto de baño.

Mirá este espejo tan innovador, que combina a la perfección con los dorados.