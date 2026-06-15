Mundial 2026: Las mejores fotos de la jornada, la emoción y la alegría en las tribunas está en Los Andes

La quinta jornada del Mundial 2026 trajo interesantes partidos y tres empates entre Arabia Saudita vs. Uruguay (1-1), España vs. Cabo Verde (0-0) y Bélgica vs. Egipto (1-1).
En los lances entre España-Cabo Verde, Egipto-Bélgica, y Uruguay-Arabia, en el Mundial 2026, los hinchas llenaron los estadios y pusieron alegría y color
La quinta jornada del Mundial 2026 trajo interesantes partidos y tres empates entre Arabia Saudita vs. Uruguay (1-1), España vs. Cabo Verde (0-0) y Bélgica vs. Egipto (1-1).