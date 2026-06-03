Multitudinaria marcha en Mendoza a 11 años del inicio del colectivo Ni Una Menos

Este miércoles 3 de junio, miles de mujeres se concentraron en Mendoza y en diferentes partes del país en el marco de los 11 años del movimiento Ni Una Menos. Organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos marcharon por las calles del centro mendocino para pedir justicia por las víctimas de femicidio y reclamar políticas públicas contra la violencia de género.

A 11 años de Ni Una Menos, Mendoza vuelve a marchar contra los femicidios: a qué hora y dónde se concentran

En Aconcagua Radio, Fabio Páez, el padre de Chiara Páez, la chica cuyo femicidio dio origen al Ni Una Menos

En Mendoza, una multitud de más de 4.000 personas marchó hasta la plaza Independencia. El punto de partida fue el Kilómetro Cero (San Martín y Garibaldi) y el objetivo fue que, quienes lo deseen, se sumen a lo largo del trayecto.

La concentración tuvo lugar a las 18:30 y contó con una amplia participación de mujeres de diversas edades.

La movilización inició con cánticos y consignas contra la violencia de género. “Ni una menos, vivas nos queremos” fue la frase más repetida durante el comienzo de la marcha. A través de un megáfono también reclamaron justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años recientemente asesinada en Córdoba.

Entre los mensajes que se escucharon críticas a las fuerzas de seguridad y pedidos de mayor protección para las mujeres. "Hoy lucho para existir mañana", decía uno de los carteles que acompañaban la marcha, junto a otras consignas impulsadas por las organizaciones presentes.

En la concentración, se observaban banderas argentinas y violetas, bengalas, bombos y sirenas, que acompañaban los carteles de víctimas de femicidio en Mendoza.

Pancartas contra el presidente Javier Milei

Entre las organizaciones que participan de la movilización estaba la Asamblea Transfeminista, que marcha con una bandera con la palabra “Venganza”, el Frente de Mujeres de La Cámpora, Pan y Rosas, Mumalá y otras agrupaciones feministas y sociales que se sumaron a la convocatoria por los 11 años de Ni Una Menos.

Multitudinaria marcha en Mendoza a 11 años del inicio del colectivo Ni Una Menos Multitudinaria marcha en Mendoza a 11 años del inicio del colectivo Ni Una Menos

En distintos puntos del recorrido se observó una importante presencia policial. La movilización está acompañada por bengalas violetas, familias con niños y puestos de venta de banderas y pañuelos vinculados al movimiento feminista.

Además, se destacan las pancartas con mensajes críticos contra el gobierno de Javier Milei, junto a algunas consignas en apoyo al pueblo palestino.

Fotos y familias de las víctimas de femicidios en Mendoza

La marcha también estuvo atravesada por el reclamo de justicia por víctimas de femicidios ocurridos en Mendoza. Entre las fotos se destacaron los pedidos por Viviana Luna, desaparecida en Potrerillos en diciembre de 2016, y por Gimena Gómez, asesinada en diciembre de 2025.

También participaron familiares de Florencia Romano, la niña de 14 años asesinada en 2020, y de Julieta González, la joven de 21 años vista por última vez durante los festejos del Día de la Primavera de 2016. Muchas de las personas presentes prefirieron no brindar testimonios debido a la emoción del momento.

Multitudinaria marcha en Mendoza a 11 años del inicio del colectivo Ni Una Menos Multitudinaria marcha en Mendoza a 11 años del inicio del colectivo Ni Una Menos

A medida que avanzaba la marcha, los presentes llevaban velas para colocar en un altar en memoria de las víctimas.

Estudiantes de una escuela recordaron a Agostina Vega

Al margen de la marcha, alumnos de una escuela en Maipú compartieron una reflexión a 11 años del "Ni Una Menos" , en memoria de Agostina Vega. "Ninguna mujer, adulta o niña, debe correr el riesgo de vivir preocupada. Esto ocurre por falta de respeto y protección. Las cosas que suceden en Argentina hacen que el país cada vez se sienta más inseguro", expresaron mediante una carta.

Carta de estudiantes, Ni Una Menos Estudiantes de una escuela de Maipú reflexionaron sobre "Ni Una Menos" y compartieron una conmovedora carta Gentileza

Al final, se sumaron al pedido de justicia por la adolescente asesinada en Córdoba y dejaron un conmovedor mensaje. "Sólo tenías 14 años, toda una vida por delante. Tu historia nos conmueve y nos duele, pero hoy te recordamos con amor y pedimos justicia verdadera. Que tu luz sea el cambio para que ninguna otra niña sufra lo mismo. Siempre en nuestros corazones. Ni Una Menos".

A 11 años de Ni Una Menos

El movimiento Ni Una Menos surgió en Argentina en 2015 a partir de la preocupación social por los casos de violencia contra las mujeres y los femicidios. La iniciativa tomó impulso luego del asesinato de la adolescente Chiara Páez, de 14 años, ocurrido en la provincia de Santa Fe en mayo de ese año.

Tras ese hecho, un grupo de periodistas, escritoras, artistas y activistas promovió a través de las redes sociales la consigna "Ni Una Menos", que dio nombre a una movilización realizada el 3 de junio de 2015 frente al Congreso de la Nación y en distintas ciudades del país.

"Se nombró así, sencillamente, diciendo basta de un modo que a todas y todos conmovió: "Ni una menos” es la manera de sentenciar que es inaceptable seguir contando mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes y para señalar cuál es el objeto de esa violencia", señalan desde la organización.

De acuerdo con los datos revelados por la organización, en Argentina se comete un femicidio cada 35 horas. Además, aseguran que el 60% de estos asesinatos son cometidos por parejas, exparejas o un familiar de la víctima.