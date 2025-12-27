Milo J y Mex Urtizberea lo hacen de nuevo: por qué hay que ver "Falklore 2" en YouTube

"Falklore" , el encuentro ideado y conducido desde el patio de su casa por Mex Urtizberea (disponible en YouTube ), fue uno de los acontecimientos musicales (y culturales) del año. Su primer volumen, lanzado en junio en simultáneo con el Día de la Bandera, fue como una pequeña revolución digital: ¿Alguien se imaginaba que Milo J y el Chaqueño Palavecino, o Coscu y Teresa Parodi, podían compartir una mesa y dialogar sobre música?

Los millones de visualizaciones de esta sesión de dos horas y sus numerosos clips aislados dan cuenta del interés que suscitó entre la gente, al devolver el folclore al lugar más antiguo y más contemporáneo a la vez: la charla de sobremesa, la escucha atenta, el cruce generacional, el riesgo.

"Falklore" fue, desde el inicio, una experiencia de convivencia. Artistas de procedencias diversas, trayectorias disímiles y sensibilidades a veces antagónicas se encontraron sin jerarquías, sin escenografía grandilocuente y sin la presión voraz de la industria. La repercusión del primer volumen no se midió tanto en números virales —aunque los tuvo— sino en algo más difícil de cuantificar: la sensación de que el folclore argentino podía volver a reunir a las familias, ya no en parrales con "acústicas naves", sino frente a YouTube.

Con este antecedente, el pasado 23 de diciembre Esto es ¡FA! lanzó el segundo volumen, para sorpresa de todos: la sesión completa de "Falklore 2" (¡de tres horas!) ya suma casi 500 mil reproducciones en YouTube. Algo que dicta una sensibilidad colectiva: en lugar de maratonear una serie de Netflix, muchos están aprovechando estas horas libres de fin de año para conectar con nuestra propia identidad.

"Falklore 2" recoge el espíritu del primer volumen y lo profundiza. Si el primer volumen abrió la puerta, este segundo se anima a caminar la casa entera. Hay más tiempo, más densidad, más cruces inesperados y, sobre todo, mayor libertad a la hora de reflexionar sobre nuestra música.

Desde la apertura, se deja en claro que aquí no hay anfitriones y convidados, sino una comunidad efímera que se arma y se desarma canción tras canción. La mesa, presidida nuevamente por Mex y Milo J, vuelve a ser el corazón del encuentro. Allí conversan Abel Pintos, Eugenia Quevedo, Lázaro Caballero, Rubén Rada, Nati Pastorutti, Sergio Galleguillo, Yamila Cafrune, Sele Vera, Radamel, Nahuel Pennisi, Agarrate Catalina, Juan Quintero, Raúl “Tilín” Orozco, Rafael Salas, Rep al lápiz y papel y Lito Vitale, maestro pianista y arreglador.

Así surgen temas que antes apenas habían sido tocados: por ejemplo, que el folclore no es solo una identidad popular, sino también una estética. Eso es lo que enamoró de niños a artistas que no conocían siquiera "un patio de tierra", como lo expresan oportunamente al micrófono Abel Pintos (de Bahía Blanca) y Nahuel Pennisi (Florencio Varela). Entre reflexiones que van y vienen, el nombre de Mercedes Sosa aparece una y otra vez, como la voz inevitable que transformó todo y sigue presente en todos ellos.

Una fiesta en YouTube

Las interpretaciones no aparecen como números aislados, sino como capítulos de una narración mayor. Lázaro Caballero abre el fuego con “Chacarera del olvido”. Y sigue la voz dulce de Yamila Cafrune, quien se encarga de imponer un nombre que en la sesión anterior había estado injustamente ausente: Jorge Cafrune. Su hija canta “Cuando llegue el alba” y recuerda que con esa canción se enteró que su padre había muerto. Abel Pintos, con “Chacarera de un triste”, vuelve a demostrar que el folclore fue su primera sensibilidad .

Radamel, con “Lindo adorno pa’ mi apero”, introduce una sonoridad que dialoga con la tradición desde un lugar menos transitado. Nati Pastorutti resignifica “Pedro Canoero” con su voz fresca. Sele Vera, desde la Patagonia, se apropia de “Que nadie sepa mi sufrir”, el famoso vals de Ángel Cabral, para demostrar la actualidad de una melodía que Edith Piaf llevó muy lejos, pero que forma parte del cancionero popular argentino.

Embed - Póngale con las hileras - Raúl Orozco y Juan Quintero | Sesiones ¡FAlklore!

La presencia mendocina, en este contexto, adquiere una relevancia particular. En el primer volumen, Cuyo había estado prácticamente ausente. Y ahora fue incorporado a través de Raúl “Tilín” Orozco —voz histórica de Orozco-Barrientos—, quien junto a Juan Quintero interpretan “Pongalé por las hileras”, la famosa cueca de Félix Dardo Palorma, encandilando con sus guitarras virtuosas.

Rubén Rada, quien en la charla confiesa su respeto por el folclore argentino (al que reconoce no haber interpretado nunca), toma el protagonismo junto a Agarrate Catalina para interpretar “Balderrama”. Este cruce de la murga uruguaya con el Cuchi Leguizamón es uno de los momentos más altos del encuentro.

La segunda mitad del encuentro continúa ampliando el juego. Milo J, con una remera con la cara de José Larralde, y Juan Quintero en “No soy de aquí, ni soy de allá” proponen una lectura profundamente íntima, que sabe recrear la inolvidable melodía de Facundo Cabral.

Y así se abre paso a una de las revelaciones de la noche: Eugenia Quevedo, quien viene del cuarteto y hace poco dejó una actuación inolvidable en la Fiesta de la Cerveza, toma el micrófono y se luce con “La alucinada”.

Lázaro Caballero junto a Rafael Salas (del grupo catamarqueño Carafea) en “Milagro del tiempo” refuerzan la idea de que las canciones, cuando son verdaderas, sobreviven a cualquier contexto.

Embed - Zamba de amor en vuelo – Sele Vera y Eugenia Quevedo | Sesiones ¡FAlklore!

El tramo final es, como corresponde, una celebración colectiva: el recuerdo de Cafrune volvió con “Luna cautiva”, canción que hizo suya como pocos. Ahora, cantada maravillosamente por Salas. Siguieron “Gato del festival” (Galleguillo) y otros dos momentos de antología: “Zamba de amor en vuelo”, en dúo entre Euge Quevedo y Sele Vera, y “La maza”, en otro dúo poderoso como el de Pennisi y Pintos. El cierre coral es con “La arenosa”, “La Solís Pizarro”, “La Yapa” y “Lágrimas de amor”.

Detrás de todo esto hay una dirección clara. La idea y producción general de Mex Urtizberea, junto a Milo J, Aldana Ríos, Fabiana Segovia y Nicolás Tolcachier, y la dirección de este último, logran algo poco frecuente: que la perfección de la técnica y los arreglos no opaquen la calidez y la sencillez de estas melodías inmortales.

Tal como sucedió con el primer volumen, que derivó en álbum en plataformas digitales y hasta en un encuentro en vivo, lo más probable es que esta segunda edición tenga vida para rato. Y sí: ojalá haya otros "Falklores" más.