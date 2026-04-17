Mendoza: Grupo Fonther potencia la construcción con paneles EPS

Más de 250 personas fueron capacitadas en panelizado y revoque proyectado en el marco de un programa impulsado por la empresa, que articula al sector público y privado para profesionalizar la industria y generar nuevas oportunidades laborales en la provincia de Mendoza .

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Grupo Fonther , empresa líder en construcción con paneles EPS de Concrehaus, capacitó durante los meses de marzo y abril a más de 200 personas en los oficios de panelizado y revoque, en el marco de su programa “Construyendo Futuro”, en articulación con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La iniciativa, desarrollada por la empresa en la provincia desde hace varios años —y hoy fortalecida junto a Concrehaus—, se consolida como un modelo de formación técnica con impacto directo en la empleabilidad y en la profesionalización del sector.

Las capacitaciones se llevan adelante bajo un esquema de articulación público-privada, donde el objetivo no solo es enseñar un oficio, sino también brindar herramientas concretas para la inserción laboral, a través de certificaciones que validan los conocimientos adquiridos.

Grupo Fonther, en articulación con el Gobierno de Mendoza, proyecta una nueva instancia de formación.

Del programa participan Grupo Fonther, Concrehaus, Materiales Mendoza, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el Ministerio de Producción, la Secretaría de Empleo y Capacitación y la Unión Industrial de Mendoza, en una alianza estratégica orientada a fortalecer la calidad de la mano de obra en la provincia.

Este trabajo conjunto permite, además, generar una base de datos de personal capacitado y certificado, facilitando a las empresas el acceso a recursos humanos calificados en sistemas constructivos modernos, particularmente en panelizado y revoque.

En un contexto donde la construcción con paneles EPS continúa en expansión, la demanda de formación técnica crece de manera sostenida, acompañando la evolución hacia modelos más eficientes e industrializados.

La capacitación combina instancias teóricas y prácticas. Esta última se desarrolla en un barrio que la empresa se encuentra ejecutando, permitiendo a los participantes trabajar en condiciones reales de obra y con todas las herramientas necesarias para su formación.

Construcción: entrega de certificados y proyección para profesionales del sector

El próximo sábado 18 se llevará a cabo el último encuentro de esta primera etapa del programa, donde se realizará la entrega de certificados a quienes completaron la capacitación. La jornada incluirá además una instancia práctica intensiva en obra, enfocada en la ejecución de revoque proyectado con elastómero, un producto específico para sistemas constructivos con paneles EPS de Concrehaus, abordando su preparación, dosificación y correcta aplicación en una jornada completa de trabajo en campo.

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Como continuidad, Grupo Fonther, en articulación con el Gobierno de Mendoza, proyecta una nueva instancia de formación orientada a arquitectos, ingenieros y profesionales del sector, con el objetivo de profundizar el conocimiento técnico y consolidar la transformación de la construcción en la provincia.