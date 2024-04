La Beca “Dr. Adolfo Calle”, en la mirada de los miembros del Jurado 2024

Sofía Criach | Facultad de Filosofía y Letras, UNCUYO

“Mi experiencia con la Beca Adolfo Calle comenzó allá lejos en el tiempo, poco después de la llegada del nuevo milenio, cuando terminé séptimo grado en la escuela “Domingo Faustino Sarmiento”. Como niña que era, quedó grabada en mi interior la impresión que me causó el Colegio Nacional: un espacio enorme, de techos altos, crujiente piso de parquet, baldosas hipnotizantes y galerías infinitas. No recuerdo el tema que nos propusieron, aquella vez; sí los nervios que me paralizaban y entusiasmaban por igual. Puntillosa hasta la médula con la escritura, me demoré tanto escribiendo y reescribiendo cada oración, que se me pasó el tiempo sin notarlo. Así, tuve que terminar el texto a las apuradas, lo cual me decepcionó. ¿No podía hacerlo más rápido? Con el correr de los años comprendí que no, que así eran y son mis tiempos de escritura: morosos, pesados, reflexivos, como tortuga de Galápagos.

Hoy, más de veinte años después, me tocó ser jurado y, como en un espejo retrovisor, me vi en las caras de esos estudiantes, con sus esperanzas, sus nervios, su concentración. Se trazó un círculo perfecto, como le gustaría a Borges; un eterno retorno de lo mismo y lo distinto. 70 años de Beca “Dr. Adolfo Calle”: ojalá cada año y por muchos más se siga renovando este acontecimiento, igual y diferente cada vez. Ojalá en estos tiempos de redes, de premura, de imágenes a borbotones, sigan llegando a las escaleras del Colegio Nacional estudiantes de cada rincón de Mendoza que eligen, entre tanta oferta de consumo y de ocio, la humildad de las palabras y el fascinante mundo de la ficción”.

María del Carmen Cuevaz | Colegio Nacional “Agustín Álvarez”

“Cuando algo se prolonga en el tiempo y cuando ese tiempo son, nada más y nada menos que 70 años, puedo pensar que es por varias razones pero, por tres fundamentales: la importancia del premio para quien lo obtiene, la trayectoria y prestigio del medio que lo organiza y, sobre todo, el amor y el compromiso puesto, cada año, en la organización de la “Beca Dr. Adolfo Calle”. Mis más sinceras felicitaciones por el camino recorrido y por ser ya parte de la historia de la sociedad mendocina”.

Raúl Pedone | Editor General de Diario Los Andes

“Cada mes de marzo, desde que comencé a ser parte del jurado de la Beca “Dr. Adolfo Calle” -en mi calidad de editor general de Los Andes-, me permite comprender mejor la profundidad y significado de una propuesta educativa única hoy en Mendoza, que ha cumplido nada menos que 70 años.

En tiempos en que la comunicación y el aprendizaje parecen dominados por las imágenes y los relatos cortos pasatistas, distribuidos sobre todo a través de las redes sociales, cobra mayor importancia la sencilla idea de convocar a egresados destacados de las escuelas primarias provinciales, para que imaginen, desarrollen y escriban un texto concreto, a partir de una idea tan amplia, general y simple como abierta a la libre creación de cada estudiante.

Es conmovedor comprobar año a año la energía no sólo de los chicos sino también de las madres, padres y hermanos. Las familias comparten ese mediodía y acompañan el desafío. Se enorgullecen por el reconocimiento que por sí solo implica haber sido convocados a participar en el histórico y bello edificio del Colegio Nacional “Agustín Álvarez”. Los miembros del jurado siempre les pedimos que disfruten el momento, que no lo vean como un concurso ni una competencia. Pero en sus ojos se refleja sin vueltas la ansiedad y el nerviosismo. Es parte del juego…

La propuesta se torna más valiosa todavía, cuando consideramos que su punto de partida son trabajadores y colaboradores de una empresa como Los Andes, con 140 años de vida y en un contexto económico sembrado de dificultades, como todos los argentinos bien sabemos. Es, de algún modo, una apuesta al futuro y a la esperanza de nuestro país y de nuestra querida Mendoza. Y una apuesta también a la educación, a la formación a través de la lectura y la escritura.

La evaluación del jurado consta de diferentes miradas y enfoques. Lo integran personas que actúan y se destacan en los ámbitos de las letras, la cultura, la pedagogía, el periodismo, la cultura, la filosofía, etc. Y ese aspecto enriquece mucho más la experiencia.

En suma, la Beca “Dr. Adolfo Calle” representa una enorme satisfacción, un pequeño gran aporte del presente, con la mirada puesta en el porvenir. En un mundo que se transforma a una velocidad inédita, tal vez contribuya a que piensen, sientan y tomen mejor preparados las decisiones más importantes de sus vidas”.

Zulma Calderón | S.A.D.E. (Sociedad Argentina de Escritores Mendoza)

“”Participar como jurado en la tradicional beca “Dr. Adolfo Calle” es renovar nuestras esperanzas en el joven adolescente. El brillo de las miradas expectantes y el deseo de ser parte del desafío es incomparable. Setenta años de trayectoria avalan la estimulación y la puesta en práctica de sus capacidades. En este caso, la producción escrita espontánea contempla una tarea que exige poner en práctica la imaginación y el conocimiento y, al mismo tiempo, la obtención de grandes resultados.

La continuidad de la propuesta avalada por el tradicional Diario Los Andes otorga calidad a la propuesta educativa, lo demuestra el momento de reunión de los adolescentes motivados por una instancia de creatividad y desempeño a resolver en sesenta minutos. La adrenalina, los sueños y el desafío es lo que reflejan sus ojos ante una proposición literaria que ellos no conocen hasta el momento en que las agujas comienzan a correr.

Como representante de S.A.D.E. Mendoza, esos pequeños escritores son la génesis de nuevas etapas de la vida, quizás se descubran en ese preciso instante. La Beca propone una ayuda económica, pero además de eso puede ser la generadora de futuros escritores.

Alejandro Frías | Escritor y periodista

“En lo personal, es muy significativo haber integrado tantas veces el jurado de la beca, especialmente por dos razones.

La primera tiene que ver con que se trata de una convocatoria, la de la beca, que tras siete décadas se ha mantenido con el mismo espíritu, lo que la convierte casi en una institución, fortaleciendo así aún más su importancia en la provincia. Por eso mismo, saber que desde la organización confían en que mi criterio, de seguro incompleto y siempre muy personal, aporta a la decisión final, es siempre un aliciente para seguir adelante.

La segunda está asociada al hecho de que quienes integramos el jurado cargamos con una gran responsabilidad: la de definir qué alumna o alumno recibirá durante toda su secundaria una ayuda económica que de seguro aliviará las cargas que la educación significan en cualquier hogar.

Lo anterior ya sería suficiente motivo, pero me es necesario agregar que tanto las instancias previas al examen, aquellas en la que hay que definir los temas que luego serán sorteados en cada convocatoria, como las posteriores, de lectura y análisis de los textos, son momentos de camaradería entre quienes conforman el jurado, en los que la responsabilidad que tenemos por delante no inhibe la posibilidad de compartir buenos momentos.

Y después de todo eso, la mayor de las satisfacciones: ver la carita feliz y sonriente de quien ganó la beca, de ese niño o esa niña que, comenzando su secundaria, recibe un premio por una producción propia. Ver un domingo de marzo esa publicación es, sin dudas, la mayor recompensa que, como jurado, se puede recibir”.

Ivana Carrizo Peñas | Facultad de Educación, UNCUYO

“Desde la primera participación, ser jurado de la Beca se convirtió en una experiencia privilegiada y feliz. Las conversaciones previas, la elección de los temas, las perspectivas y los aportes de cada uno resultan en un intercambio en el que siempre la paso bien, es divertido y enriquecedor. Privilegio es, por mucho, ver las caras de los chicos al comienzo y la emoción de sus familias y, mucho más, leer los textos de cada uno de los participantes que dejan ahí sus huellas de vida, de imaginación y de intereses. Es todo un acontecimiento que se decida premiar la escritura de invención: la imaginación, la creatividad, el uso del lenguaje, las experiencias que los atraviesan, todo entra en ella. En la actualidad, donde se privilegia lo pragmático, la eficacia y lo inmediato, la Beca sigue haciendo su apuesta por este corazón de lo humano que se encuentra en la escritura, en las ficciones, en el lenguaje poético”.

Olga Ortega | Facultad de Educación, UNCUYO

“Para mí es una instancia tan rica en aprendizaje y de anécdota para la vida. Esta es una beca que se realiza solamente en Mendoza, por ende, tiene un valor autóctono, que solamente nuestros niños y niñas pueden vivenciar y disfrutar. Desde que los/as estudiantes llegaron a las instalaciones del Colegio “Agustín Álvarez”, de Ciudad, fueron recibidos con mucho cariño por cada uno de los responsables de este evento, los/as hicieron sentir como destacados/as escritores/as y se pudo sentir la felicidad entre nervios y ansiedad de quienes participaron. Quiero destacar que las producciones escritas de los/as chicos/as en general fueron muy buenas en creatividad, imaginación y valor literario, es decir que fue muy complejo elegir al ganador. También, resaltar el compromiso del Diario Los Andes con la comunidad mendocina por contribuir a la calidad y al progreso académico de la provincia y estimular la conexión entre el centro educativo y su entorno. Finalmente, recalcar el trabajo responsable y empeñado de cada uno/a de los miembros del jurado”.

Silvina Juri | Edelij (Espacio de Literatura Infantil y Juvenil)

“El Colegio Agustín Álvarez fue testigo -el pasado sábado 16 de marzo- de una destacada jornada del jurado de la Beca “Dr. Adolfo Calle” 2024, una reconocida propuesta que respalda e impulsa la educación en la provincia de Mendoza. En esta edición, la frase seleccionada inspiró una variedad de producciones que recibieron elogios por parte del jurado, resaltando la excepcional calidad de las obras presentadas por estudiantes de primer año de secundaria. La elección de un ganador, entre tantas creaciones, de alta calidad literaria representó todo un desafío.

A lo largo de sus 70 años de historia, los participantes de esta beca han personificado fielmente un programa que promueve la cultura y la educación en Mendoza. La destreza creativa demostrada por jóvenes de diversos departamentos de la provincia fue notoria, reflejando compromiso, conciencia y entusiasmo en sus obras literarias y poéticas. Los relatos presentados resaltaron la importancia de lo colectivo sobre lo individualista, valorando la amistad y la capacidad transformadora de la palabra escrita.

Se destacaron narraciones ágiles con imágenes simples pero profundas, mostrando la lucidez, compromiso y conciencia de esta población infantil y juvenil. En esta edición, además del primer premio, se otorgó una mención especial como reconocimiento a la excelencia de las producciones. El jurado expresó su orgullo por ser parte de esta Beca, celebrando la oportunidad de escuchar y destacar las voces infantiles, visibilizando el protagonismo de sus participantes”.

Alejandro Cobo | Medios en la Educación, diario Los Andes

“La Beca “Dr. Adolfo Calle” ha sido, desde hace 70 años, un faro que ha iluminado posibilidades para quienes la obtuvieron. En 2024 seguimos celebrando este legado, una propuesta de Elvira Calle de Antequeda, nieta de Adolfo Calle, que puso énfasis en la importancia de la educación como una herramienta poderosa para el cambio y el progreso. La propuesta, con los años, se transformó en un símbolo de excelencia educativa.

Diario Los Andes, a través de este emprendimiento sostenido en el tiempo, ratifica su compromiso invirtiendo en el potencial humano, apoyando iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en educación. Gracias a todos los participantes de estos 70 años que, junto con sus familias, acompañaron esta propuesta”.

Tomás Balmaceda Carrizo, ganador de la beca 2024.

A modo de homenaje, recordamos a todos los becarios que, desde 1955, recibieron esta distinción: Liliana Huarte (1955), María del Carmen Cubillos (1956), Graciela Ramallo (1957), Neri Vera (1958), Carlos Morales (1959), Jorge Fuentes (1960), María Cristina Rodriguez (1961), María Angélica Correa (1962), María Isabel Contini (1963), Celia Meriño (1964), Sofía Muñoz (1965), Daniel Gloria (1966), Marta Castellino (1967), Olga María Waldina Leiva (1968), Ana María Aguilera (1969), Beatriz Rolando Ameglio (1970), Ruth Vieyra (1971), Nella Da Rold (1972), Patricia Garro (1973), Clara Frenk (1974), Mirta Aruj (1975), Elconare Ferraresi (1976), Fabiane Videla Guiñazú (1977), María Beatriz Crisafulli (1978), Ana Egatz (1979), Silvia Regalado (1980), Carina Fernandez (1981), Ariel Viglione (1982), Cecilia Pascual (1983), Osvaldo Nardi (1984), Margarita Monneret de Villars (1985), Andrea Riquelme (1986), Javier Aciar (1987), Mariela Giampaoletti (1988), María Florencia Salvi (1989), María Lorena Ledesma (1990), Claudia Lopez (1991), Facundo Mercadante (1992), Mauricio Baieli (1993), Adriana Aguiar (1994), Federico Prieto (1995), Jorgelina Iermoli (1996), Gabriela Velázquez (1997), Romina Celona (1998), Guillermo Torres Renner (1999), Gisela Valdebenito (2000), Juan Francisco Estevez (2001), Ana Geraldine Vezzoni Cecchin (2002), Michelle Lacoste (2003), Oscar Donaire (2004), Agustín Bustos (2005), Ana Ruth Enriques (2006), Micaela Carobene (2007), Giuliana De Polo (2008), Andrés Sebastián Gonzalez (2009), Sol Bragagnolo Monzón (2010), Julieta Pose Olmos (2011), Lauriano Díaz Medina (2012), Berenice Báez (2013), Federica Pohl (2014), Alessandro Comisso (2015), Germán Badallo Randis (2016), Melisa Belén Quiroga (2017), Lara Rosso Cornejo (2018), Guillermina Vega Bellene (2019), Joel Miranda (2020), Valentina Smon (2021), Agustina Benitez Chana (2022), Lina Tornello (2013) y Tomás Balmaceda Carrizo (2024).