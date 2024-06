Lola tiene 17 años y fue la única mendocina seleccionada para continuar el bachillerato en Canadá

Por estas horas, Lola Giménez Llorens está disfrutando a pleno de uno de los más grandes logros de su vida. Y si bien lo reconoce -porque no todos los días, dice, uno recibe noticias tan alentadoras- asegura que la entusiasma saber que otros adolescentes como ella pueden acceder el próximo año a una beca similar.

“Es posible, solo cuestión de intentarlo y de disfrutar el proceso, porque vale la pena. Invito a otros estudiantes a que se sumen a esta gran oportunidad”, señala, en diálogo con Los Andes, en medio de un recreo escolar.

Lola nació el 5 de febrero de 2007 en Godoy Cruz y es hija de Ariel, comerciante, y de Paula, docente. Tiene una hermana mayor, Helena. Justamente a través de ella se enteró de esta gran posibilidad de participar del United Word Colleges (UWC), “una organización que hace de la educación una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas por la paz y un futuro sostenible”.

“Me anoté en agosto, fueron pasando las distintas etapas y si bien las disfrutaba muchísimo, me anoté sin expectativas de quedar seleccionada. Somos solo nueve estudiantes en todo el país, era difícil”, relata y aclara: “Cada instancia fue muy enriquecedora. A tal punto que si no quedaba entre los elegidos estaba igual de contenta. Amé el proyecto y me entusiasmó muchísimo”, aclara.

Sin embargo, como dice la frase, la suerte la encontró trabajando, porque siempre dio lo mejor. Así, pocos días atrás, al llegar de la escuela se encontró en su casa con miembros del comité del programa que le daban la noticia que había sido aceptada en un colegio de Vancouver, Canadá.

“No lo podía creer. Empecé enseguida con todos los preparativos del viaje y estoy feliz. El programa ofrece dos opciones, uno de dos años y el restante de seis semanas. En mi caso estaré por dos años y me entusiasma pensar que, más allá del intercambio académico, el bagaje cultural que brinda la experiencia es enorme, porque habrá chicos de todas partes del mundo con quienes voy a convivir. Me ilusiona mucho pensar en la gran experiencia de diversidad que tendré por delante”, reflexiona con gran madurez.

Por eso insistió: “Pronto abren la convocatoria para 2025 y me gustaría decirle a la gente interesada que la posibilidad es cercana, que se puede y que existe un grupo profesional muy preparado detrás del proyecto”. “Además -advierte- lo mejor es que no se hacen diferencia por etnia, por situación económica o por religión”.

Lola cursa 5to año Ciencias Sociales y Humanidades A en el Colegio Universitario Central. El viaje está programado para septiembre y el destino es el Colegio Pearson, de Canadá. Se convirtió así en la embajadora mendocina para la convocatoria 2024. Cuenta que la experiencia consiste en un Bachillerato Internacional (IB) con sede en varios puntos del globo y “es parte de un entramado que combina multiplicidad de culturas, religiones, ideologías y cosmovisiones”, dice, casi de memoria.

Lola Giméez accedió a una beca de UWC.

“Estoy contenta y emocionada, aunque también entiendo que irme en el último año es raro o extraño. Pienso en todo lo que me puedo perder, el fogón de fin de año, la cena de egresados, todas actividades icónicas del colegio. Pero lo bueno es que voy a llegar a todas las actividades de mitad de año, entonces eso hace que, aunque no es lo mismo, lo disfrute de la misma manera”, indica.

Sin embargo, rescata que cursar el bachillerato lejos de casa y en un colegio canadiense de mucho prestigio será, según dice, muy importante para su educación ya que estos programas son una puerta para las universidades de todo el mundo. “Es una manera de estar vinculada con gente de todos los países, de ponerme a full con el inglés. Después de terminar la experiencia nos dan la posibilidad de aplicar a becas de universidades del mundo que, de otra manera, sería difícil alcanzar. Es medio utópico. En el contexto o posibilidades que uno tiene siento que esto me conecta con el mundo”, remarca.

El colegio de Pearson propone las materias típicas como matemática o inglés, aunque también se pueden elegir algunas materias y actividades recreativas o solidarias. “Es una mezcla de todo un poco y no solamente se centra en que uno logre buenas notas sino en la experiencia, que va más allá de lo curricular”, asegura.

Por eso Lola dice que ya se imagina cursando Historia con gente de todo el mundo, con ideas distintas y culturas muy diferentes. Plantea que es todo un desafío. “Dos años parecen un montón pero se pasan muy rápido. Son oportunidades que se dan una vez en la vida y es muy fuerte la experiencia que voy a ganar allá”, resume.

¿Qué es UWC?

Los colegios UWC enseñan el Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP), una certificación preuniversitaria que UWC ayudó a establecer en la década del 60 y que, actualmente, es reconocida por muchas universidades líderes en el mundo. Adicionalmente, algunos colegios ofrecen el Programa de Orientación Profesional del Bachillerato Internacional (IBCP).

Los representantes argentinos que viajarán junto a Lola a distintos lugares del mundo son Francisco, de Rivadavia (San Juan) quien viajará a UWC Atlantic (Gales); Santiago, de Chilecito (La Rioja) a UWC Changshu China; Lourdes, de Bouquet (Santa Fe) a UWC USA (Estados Unidos); Facundo, de Alta Gracia (Córdoba) a UWC Atlantic (Gales); Agustín, de La Matanza (Buenos Aires) a UWC East Africa (Tanzania); Violeta, de Caballito (CABA) a UWC Robert Bosch (Alemania); Elias, de Chilecito (La Rioja) a UWC Adriatic (Italia) y Giuliana, de Ciudad de Neuquén (Neuquén) a UWC Atlantic (Gales).

No es la primera vez que Lola tiene un desempeño destacado. En 2021, cuando tenía apenas 14 años, fue parte de la Agrupación Jóvenes por el Clima y miembro del Consejo Consultivo de Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de una agrupación integrada por adolescentes que impulsan la toma de conciencia en defensa del planeta y la importancia de cuidar los recursos naturales.

En cuanto al Consejo Consultivo de Adolescentes, es un espacio de participación, consulta y diálogo intergeneracional creado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El objetivo es que chicas y chicos hagan oír su voz, opinen e incidan en las políticas públicas y los temas que les involucran.

También en esa oportunidad se presentó con el optimismo que la caracteriza: “Desde hace varios años tenía la necesidad de trabajar por los derechos de los niños y la adolescencia. Además, ahora puedo comunicarme con chicos de todos los rincones de Argentina, con distinto tipo de participación y debate”, había dicho en una entrevista.

