Zona de promesas: la historia de la mendocina que esperó 13 años para casarse y lo hará gracias a Messi

El Mundial Qatar 2022 despertó una gran cantidad de rituales que los argentinos llevaron a cabo con tal de que Lionel Messi levante la Copa. Uno de esos rituales son prometer algo antes del inicio del Mundial y acá te vamos a mostrar las historias de Agostina y Sonni.

“Si Messi levanta la Copa, nos casamos”

Agostina Tello lleva 13 años de novia con Sebastián y el sueño de su vida es casarse, pero la propuesta no llegaba. Hasta que en un momento se cansó, llegó el planteo y recibió una respuesta: “si Messi levanta la copa, nos casamos”. En ese mismo momento publicó un tuit contándolo y lo fijó para no olvidarse.

Esa fue la manzana para que Agos ponga en ejecución su plan de tirarle buena onda a la Selección Argentina. Es que ella tiene tantas ganas de “dar el sí” que ya agarró ¡siete ramos! de novia.

Llegó el Mundial de Qatar y Agostina no podía arrancarlo peor por a la derrota ante Arabia Saudita, pero después el camino empezó a allanarse y a medida que ella festejaba, su novio se preocupaba...

“Seba no estaba muy confiado en esta Selección porque él creía que el mundial de Messi había sido en Brasil”, cuenta. Entonces a partir del segundo partido, ante México, empezó a ver los partidos sola hasta la final.

En cuanto al encuentro decisivo, la mejor final de todos los tiempos, Agostina aseguró que “ese partido fue lo peor que me pasó en la vida. Festejé que ganábamos, pero nos hicieron dos goles de una y después la tajada del “Dibu” y yo lloraba” cuenta entre risas.

“Después de ganar el Mundial todo el mundo me llamaba y me decía ‘te casas’, pero no había noticias de mi novio, que apareció a la noche diciendo que lo estaba procesando”, contó.

El final de la historia es que el próximo 10 de febrero Agos y Seba se casarán y la promesa mundialista quedará cumplida.

Agostina y Sebastián. / gentileza

Sonni, el tatuador que pintó para siempre cientos de promesas mundialistas

Además de casamientos, la gente cayó en un lugar donde el recuerdo queda para siempre: un tatuaje.

Jonathan Palma es un tatuador que trabaja en Mendoza Tattoo y fue el responsable de cumplir varias promesas vinculadas con la Copa del Mundo que ganaron Lionel Messi y compañía: “El primero que se vino a tatuar algo relacionado con la Copa del Mundo fue un flaco que cayó al otro día y consiguió un turno de casualidad porque al otro día viajaba a recibir a la Selección a Buenos Aires”, recuerda.

Y añade: “Después de que Argentina salió campeón del mundo fueron muchas las personas que vinieron a buscar turno para tatuarse, ya sea por promesas o por el simple hecho de haber visto salir campeona a la Selección”, contó Sonni, su alter ego tatuador.

Uno de los tatuajes de Messi que se hicieron en Mendoza. / gentileza

“Los tatuajes más elegidos fueron Messi, la Copa, el Dibu… igual con el que más empaticé fue con uno que hice con un grupo de amigos que se tatuaron una botella recortada con fernet, la cadenita de la puerta, la fecha y las tres estrellas”, cuenta.

Tanto hombres como mujeres eligieron tatuarse, pero “fueron más hombres, pero por poco”, asegura nuestro entrevistado, quien agregó que “la estrella era Messi, tatué más de 20″.