XLVIII Vuelta de Mendoza: El mendocino Nahuel Méndez es el nuevo líder de la clasificación general

El mendocino Nahuel Méndez (Municipalidad de Guaymallén) se transformó en el nuevo líder de la clasificación general de la XLVIII Vuelta de Mendoza al ingresar en el pelotón de vanguardia de la cuarta etapa del tour provincial.

El tramo de carrera unió los departamentos de Ciudad, Godoy Cruz, Luján y Maipú y en la zona del perilago, en Potrerillos, transitó ese bello paraje bajo una copiosa lluvia que le dio un punto diferente a la carrera que organiza la Asociación Ciclista Mendocina (ACM).

El sanjuanino Leo Cobarrubia (SEP/San Juan) se adjudicó la etapa, superando por escaso margen al mendocino Mauricio Páez (Gremios por El Deporte) y Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz).

La etapa, al igual que todas las disputadas, tuvo un ritmo vertiginoso y desde el arranque asomaron en cartelera la figura de Tomás Ruíz (SEP/San Juan), Mauricio Páez, Nicolás Antorena (Laguna del Diamante), y Cristian Moyano (Municipalidad de Godoy Cruz).

El sanjuanino Leandro Cobarrubia se impuso en los últimos metros en la llegada en Maipú y se quedó con la cuarta etapa. / Gentileza.

Luján quedó atrás y al trabajo de los punteros se sumaron Mateo Kalejman (Municipalidad de Guaymallén), Fernando Contreras (Venzo), Sergio Fredes (City Bikes), Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz), Alejandro Corvalán (Municipalidad de Guaymallén), Matías Pérez (Gremios por El Deporte), Franco Vecchi (Municipalidad de Godoy Cruz), César Paredes (SEP/San Juan), Laureano Rosas (Swift Carbon Pro Cycling) y Leo Cobarrubia.

La lluvia, el viento, el descenso abrupto de la temperatura, hicieron que este pelotón se estirase y llegó a tener una diferencia mayor a los diez minutos respecto al grupo mayoritario.

Cobarrubia, del SEP de San Juan, estuvo acompañado en el podio por Mauricio Páez y Matías Contreras. / Gentileza.

Así transitaron gran parte del Corredor Bioceánico, Acceso Sur hasta ingresar a la Paso en el departamento de Maipú. El pelotón se quebró tras el primer giro y la diferencia lograda ante el grupo que traía a Joao Pedro Rossi (Swift Carbon Pro Cycling), hasta ese entonces líder de la general.

Sobre el final de carrera el esfuerzo se hizo aún mayor. Méndez, Cobarrubia, Contreras se descolgaron y atrás fueron perdiendo rueda Rosas, Paredes, Franco Orosito (Venzo) y Denis Heredia (Municipalidad de Luján. La distancia entre un grupo y el otro llegó a ser de tres minutos.

El cuarto parcial del giro mendocino se corrió con un gran ritmo, principalmente en la zona de Potrerillos, donde se fraccionó el pelotón y los punteros llegaron a sacarle 10 minutos a sus perseguidores. / Gentileza.

Los considerados “pesos pesados” elevaron el ritmo y recortaron considerablemente la ventaja, pero no pudieron evitar la victoria de Cobarrubia que remató con soberbia el embalaje para levantar los brazos al cielo y cantar victoria en una etapa que tuvo todos los condimentos para no ser olvidada con tanta sencillez.

Leo Cobarrubia, dueño del cuarto capitulo de la Vuelta de Mendoza

Leo Cobarrubia, ladero de mil batallas del ausente Juan Pablo Dotti, corredor del SEP/San Juan, fue el vencedor del cuarto capítulo de la Vuelta de Mendoza.

Actor protagónico en todos los parciales que se han desarrollado hasta el momento, el corredor de “Los Bichos Verdes” fue perfilando la etapa a su gusto para tratar de definirla como él lo imaginó. Y fue así. Sobre la línea de sentencia logró imponer condiciones por sobre Mauricio Páez y Nahuel Méndez.

“Esta etapa tuvo de todo. Calor, lluvia, viento, cortes y eso la hace emotiva. Debimos batallar mucho para poder saborear la victoria que tanto estábamos buscando. Nada fue sencillo, al contrario. Al ver cómo sería la definición aposte por embalar antes y por suerte pude sorprender a los muchachos que por poco no me alcanzan. Estoy contento y me emociono con esta gran vuelta” dijo el corredor del equipo de la vecina provincia.

Clasificación etapa extraoficial

1. Leo Cobarrubia -SEP/San Juan- 3h 22m 51seg

2. Mauricio Páez - Gremios por El Deporte - a 6seg

3. Matías Contreras - Municipalidad de Godoy Cruz- a 10seg

4. José Aramayo - Swift Carbon Pro Cycling - md

5. Franco Orosito - Venzo - md

6. Franco Vecchi - Municipalidad de Godoy Cruz - md

7. Denis Méndez - Municipalidad de Luján - md

8. Emiliano Montoya - Municipalidad de San Carlos - md

10. Leandro Velardez - Municipalidad de Guaymallén - md

Clasificación general extraoficial

1, Nahuel Méndez Municipalidad de Guaymallén 14h 42m 33seg

2. Sergio Fredes City Bikes a 5 seg

3. Nahuoao Pedro Rossi Swift Carbon Pro Cycling a 6 seg

4. Franco Vecchi Municipalidad de Godoy Cruz a 1m 2seg

5. Mario Ovejero Municipalidad de San Carlos a 1m 9seg

6. Alejandro Durán Municipalidad de Godoy Cruz md

7. Mateo Kalejman Municipalidad de Guaymallén md

8. Maximiliano Navarrete Gremios por El Deporte md

9. Agustín Durán Venzo md

10. Laureano Rosas Swift Carbon Pro Cycling md