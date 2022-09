Wanchope Ábila rompió el silencio y disparó contra el Consejo de Fútbol de Boca: “Muchas cosas fallaban”

Ramón Wanchope Ábila cosechó cuatro títulos con la camiseta de Boca y disputó partidos muy importantes en la historia reciente del club. Pese a estos logros su salida de la institución estuvo plagada de polémica y, meses posteriores, decidió hablar sobre ello y apuntó contra el Consejo de Fútbol integrado por Jorge Patrón Bermúedez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

En una entrevista con el youtuber Ezzequiel, Wanchope deslizó algunos detalles de su marcha de la institución de La Ribera: “La relación del plantel con el Consejo de Fútbol era como pasa ahora: cerrada, no es clara la comunicación y muchas cosas fallaban. Se hacía un teléfono descompuesto hasta que llegaba Román, que clarificaba todo”, comenzó.

Riquelme confesó que tenía una importante consideración por "Wanchope" (TÉLAM)

“Son sus formas, podemos no estar de acuerdo pero no las criticamos. A lo mejor, es su manera de ser y con el poder que tienen lo sacan a la luz de esa forma. Lo peor que puede haber es una persona con poder, porque saca todas las miserias”, continuó.

Luego fue consultado sobre su relación con el actual Vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme: “Mi relación con Riquelme era muy buena. Siempre que nos veíamos, nos saludábamos, él me mandaba mensajes después de que hacía un gol y siempre fue de mucho respeto y de admiración por mi parte. Nunca discutí ni tuve ningún roce con él”.

“Siempre fui respetuoso con la camiseta de Boca, tuve una mala racha de lesiones, pero cuando me tocó jugar dejé todo. No me importaba la dirigencia”, expresó sobre su paso por el Xeneize.

Ábila no tiene lugar en el Boca de Russo y su carrera podría seguir fuera del país (Foto: Captura Planeta Boca Juniors).

Wanchope Ábila contó cómo fue salida de Boca

Wanchope contó algunos detalles sobre sus últimos días en Boca: “No me habían comunicado nada de cómo era mi situación, estuve un mes y medio entrenando sin que nadie me dijera nada. Sebastián Battaglia tampoco me avisó que iba a pasar conmigo, no me dejaban hacer fútbol”.

“Quería saber cómo era mi situación para manejarme. En un momento, me cansé de esperar y tener que estar mendigando esa comunicación. Cuando subí ese mensaje a Instagram, sirvió porque pude salir de Boca y volver a jugar. Yo siempre fui de frente y sincero, eso no me lo va a reprochar nadie. Eso me deja tranquilo, fui muy leal con mis principios”, cerró.

“Me gustaría volver a Boca porque es el mejor lugar del mundo. No tendría problemas en volver con la actual dirigencia porque yo juego para Boca”, finalizó