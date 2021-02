“Voy a hacer que muevan el culo”, fue el aviso de Djokovic a los jóvenes antes de jugar la final del Open de Australia

El N°1 del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, jugará este domingo la final del Open de Australia contra Daniil Medvedev. En la previa lanzó un duro aviso para la generación que encabezan su rival, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev, y para quienes aseguran que estos jóvenes pronto derribarán al Big Three que integra junto a Roger Federer y Rafa Nadal.

La afirmación la realizó durante la entrevista que le hizo el extenista Mats Wilander en Eurosport después de que el propio Tsitsipas dijera, tras perder contra Medvedev en semifinales, que prefería que ganará el moscovita porque “sería bueno para el tenis”.

“La presión siempre está ahí, es parte de lo que hacemos. Se ha hablado mucho sobre las nuevas generaciones que vienen y que se van a deshacer de nosotros tres, pero en realidad eso no está sucediendo todavía, aunque podemos hablar de ello todo el día. Con mi respeto a todos esos muchachos, todavía tienen mucho trabajo por hacer. No voy a quedarme aquí y entregarme. Voy a hacer que se muevan el culo”, dijo Djokovic.

Pero pese a sus afirmaciones, el balcánico habló de lo difícil que fue para él el torneo y también destacó las cualidades de los jóvenes rivales.

“Ha sido una verdadera montaña rusa, sin duda, con una lesión en la tercera ronda, la nube de dudas que tenía después de ese partido contra Fritz sobre si podía jugar o no, no entrenarme todos los días entre partidos... He tenido algunos partidos realmente difíciles jugando contra grandes pegadores, jugadores en forma como Zverev y el propio Fritz”, concluyó.