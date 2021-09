Voley femenino: Las Panteras cayeron frente a Brasil en el inicio del Sudamericano

El seleccionado argentino de voley femenino, Las Panteras, cayeron ante Brasil por 3-1 con parciales de 23-25, 25-13, 25-14 y 25-16 en su debut en el Campeonato Sudamericano de voley que se disputa en Barrancabermeja, Colombia. La Selección no pudo contrarrestar la jerarquía brasileña. Y este viernes, las conducidas por Hernán Ferraro buscarán la recuperación ante Perú a las 22hs, con transmisión de DirecTV Sports.

Argentina tuvo un buen inicio en bloqueo y defensa y se adelantó 10-7 en el arranque del partido. Mercado y Bulaich cargaron con la responsabilidad ofensiva y Las Panteras lograron mantener la ventaja a pesar del poderío ofensivo de Brasil (21-17). Un tramo errático de ambas selecciones fue mejor aprovechado por la verdeamarela, que empató en 23 con un bloqueo de Carol Gattaz. Sin embargo, las de Ferraro reaccionaron con Mercado y Bulaich para el 25-23 que les dio el triunfo parcial.

#Sudamericano 🏆 Tropiezo en la primera presentación de Las Panteras ante las subcampeonas olímpicas.



Argentina 🇦🇷1-3🇧🇷 Brasil (25-23, 13-25, 14-25, 16-25)



✅ Viernes 22hs 🆚 Perú 🇵🇪#VamosArgentina #VamosPanteras

📸 @InderBarranca pic.twitter.com/S4PURzFzFZ — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 17, 2021

Brasil tuvo su reacción, inició con mucha intensidad y se puso 8-0 desde el bloqueo en el segundo. Argentina intentó recuperarse con los ingresos de Germanier, Cugno y Churin, pero su rival continuó dominando con mayor precisión ofensiva (17-8). El desenlace fue un monólogo de las subcampeonas olímpicas, que lo cerraron con Gabi como protagonista, 25-13.

El ritmo brasileño se mantuvo en el tercer capítulo con Gabi y Natalia activas en ataque rumbo al 13-5. El bloqueo le permitió abrir aún más la brecha a las de Guimaraes, que no permitieron que Las Panteras entren en juego y se adueñaron del desarrollo, 20-9. En el cierre algunas apariciones de Salinas estiraron el desenlace, pero Brasil se lo llevó 25-14 tras un error nacional.

La Selección se conectó en el cuarto episodio con menor margen de error, pero Brasil siguió marcando el ritmo en la red (9-13). A pesar de las buenas intenciones, Gattaz en bloqueo y la presión brasileña en saque dificultaron el andar de Las Panteras, que no pudieron descontar en la continuidad (11-20). El cierre fue nuevamente de completo control de las de amarillo, que lo sentenciaron 25-16.

Síntesis:Argentina: Victoria Mayer (-), Erika Mercado (17); Bianca Farriol (8), Emilce Sosa (6); Mariángeles Cossar (2), Daniela Bulaich (12). Tatiana Rizzo (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresaron: Agostina Pelozo (L), Sabrina Germanier, Bianca Cugno, Brenda Churín (3) y Candela Salinas (2).

Brasil: Macris (2), Ana Cristina (15); Carol Gattaz (8), Carol (11), Gabi Guimaraes (23), Natalia (11). Victoria Nyeme (L). Entrenador: Jose Guimaraes. Ingresaron: Kasiely, Roberta, Lorenne y Rosamaria.

FIXTURE (hora argentina)Argentina 1-3 Brasil17/9 22hs Argentina vs Perú18/9 21:30hs Argentina vs Colombia19/9 19hs Argentina vs Chile