Locura en Ecuador: el presidente Noboa declaró feriado nacional tras el triunfo ante Alemania

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , decretó feriado nacional para este viernes tras la histórica victoria de la selección ecuatoriana por 2-1 sobre Alemania , resultado que le aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

Sin protocolos: a puro baile, la reina Máxima festejó el empate de Curazao ante Ecuador en el Mundial 2026

Mundial 2026: Ecuador derrotó 2-1 a Alemania y logró una clasificación histórica a los 16avos. de final

El mandatario realizó el anuncio desde Estados Unidos, donde presenció el encuentro disputado en el MetLife Stadium , y confirmó la medida a través de sus redes sociales.

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado!", escribió Noboa en su cuenta de X.

Posteriormente, la decisión quedó oficializada mediante un decreto que dispuso la suspensión de la jornada laboral en todo el territorio ecuatoriano tanto para el sector público como para el privado durante el viernes 26 de junio de 2026.

Además, el documento estableció que el feriado será no recuperable, con el objetivo de permitir que todo el país celebre una de las victorias más importantes en la historia del fútbol ecuatoriano.

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¡Mañana, feriado!



Viva el Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

Un triunfo histórico

La medida llegó después de una jornada de festejos multitudinarios en distintas ciudades de Ecuador, donde miles de hinchas salieron a las calles para celebrar la clasificación conseguida por el equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

Ecuador llegaba al compromiso con la obligación de ganar para mantener vivas sus chances de avanzar a la siguiente fase, luego de haber caído en el debut frente a Costa de Marfil y de igualar sin goles ante Curazao.

Aunque comenzó perdiendo frente a Alemania, el conjunto sudamericano reaccionó, dio vuelta el marcador y consiguió un triunfo histórico que le permitió meterse entre los mejores terceros del certamen.

Con la victoria, Ecuador finalizó tercero en el Grupo E, por detrás de Alemania y Costa de Marfil, con cuatro puntos y una diferencia de gol neutra, suficiente para acceder a la fase eliminatoria.

La clasificación representa apenas la segunda vez que Ecuador alcanza una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo, luego de la recordada actuación en el Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, cuando también logró avanzar más allá de la fase de grupos.