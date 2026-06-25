Murió Daniel Castellani, una de las grandes leyendas del deporte argentino y referente histórico del vóley

La Federación del Voleibol Argentino (FEVA) confirmó la noticia mediante un comunicado oficial en el que destacó su legado dentro y fuera de la cancha, y acompañó a su familia y seres queridos en el dolor.
El capitán que marcó una época dorada
Nacido en Buenos Aires en 1961, Castellani fue una pieza central de la generación que transformó el vóley argentino en los años ‘80. Como capitán del seleccionado nacional entre 1981 y 1988, lideró un ciclo histórico que dejó dos hitos imborrables: el bronce en el Mundial de 1982 disputado en Argentina y la medalla olímpica en los Juegos de Seúl 1988.
Su liderazgo y su carácter competitivo lo convirtieron en una referencia para toda una generación de jugadores que consolidaron al vóley argentino en la elite internacional.
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La Selección Argentina de vóleibol que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, el cual derrotó a Brasil 3-2 en el partido por el tercer puesto.
Gentileza.
De jugador destacado a entrenador de elite mundial
Tras su etapa como jugador, Castellani inició una exitosa carrera como entrenador. Al frente de la Selección masculina argentina entre 1993 y 1999, consiguió el oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y llevó al equipo a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.
Su trayectoria continuó en el plano internacional, con pasos por las principales ligas del mundo, hasta alcanzar uno de sus mayores logros como técnico al consagrarse campeón del Campeonato Europeo de 2009 con la selección de Polonia.
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Daniel Castellani capitán emblemático de la Selección Argentina medallista de bronce de Seúl '88.
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Castellani durante su etapa como entrenador de la Selección Argentina con la que fue campeón en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995.
Gentileza.
Una lucha personal que nunca lo alejó del vóley
En 2023, el propio Castellani había hecho público que atravesaba un tratamiento contra el cáncer, diagnóstico que recibió poco después de asumir como entrenador de la Selección femenina argentina, Las Panteras.
A pesar de la enfermedad, continuó trabajando en el proyecto del equipo con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Durante ese período, el seleccionado consiguió resultados históricos, como el título en la Copa Panamericana y una destacada participación en el Sudamericano.
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Daniel Castellani dirigiendo Las Panteras durante la Copa Panamericana en 2023 a quien dirigió hasta el año pasado.
FEVA.
Un legado que trasciende generaciones
Desde la FEVA lo despidieron destacando su influencia decisiva en el desarrollo del vóley argentino moderno. En su comunicado, la entidad subrayó su rol como líder, formador y referente, y resaltó el impacto de su figura tanto en el ámbito deportivo como humano.
Castellani deja una huella profunda en la historia del deporte argentino, como jugador de elite, capitán de una generación histórica y entrenador de proyección internacional.