Violencia en el fútbol: Di Zeo y Martin no estarán en el Superclásico en La Bombonera

Rafael Di Zeo y Mauro Martín no podrán asistir al Superclásico que se disputará en cancha de Boca, los barras tienen derecho de admisión, pero hace unos días un juez había dado lugar a un recurso de amparo, esto finalmente no prosperó y no están habilitados para asistir al mismo.

El clásico entre Boca y River se juega desde diversos planos y el que relaciona a los jefes de la barra del Xeneize no quiere perder protagonismo ya que desde que se conoció la decisión de que presencien el encuentro, despertó polémica.

🗣️ "Rafa Di Zeo es un líder carismático y hace bien que esté dentro de la cancha".



La Cámara Contencioso Administrativo Federal, de la Sala IV, aceptó el recurso de queja del ministerio de Seguridad de la Nación y no podrán estar en la tribuna donde habitualmente se ubica la barra de Boca, “La 12″. Hace unos días, el juez Edgardo Lara Correa había dado lugar al amparo presentado por los abogados de los referentes de la hinchada.

Tanto Di Zeo como Martín tienen derecho de admisión en los estadios deportivos, dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2017, y que está vigente hasta abril de 2023, lo cual les impide la entrada a todo estadio.

Diego Storto, abogado de Rafael Di Zeo en conversación con D- Sports Radio expresó: “Presentamos una declaración de inconstitucionalidad a Tribuna segura”. Y agregó: “El que comete un delito en la cancha debe ser juzgado por un juez penal y no por Madero”, en relación a Guillermo Madero, Director Ejecutivo del Comité de Seguridad del Fútbol.

“Entiendo que Madero defienda su postura dura de discriminar a la gente, pero el juez fue claro y dijo que los únicos impedidos de poder ingresar son las personas que estén sujetas a un proceso penal y que no es este el caso”, cerró.