Viejo es el viento, pero aún sigue soplando, sino pregúntenle a Alejandro Corvalán

Sin dudas, una de las joyas de la abuela para el ciclismo mendocino. Uno de los últimos corredores de la brillante década de los ‘90 que aún sigue girando por las rutas mendocinas y que acaba, a los 43 años de edad, consagrarse nuevamente como campeón mendocino de resistencia del certamen que organiza y fiscaliza la Asociación Ciclista Mendocina.

Risas, llantos, abrazos, caricias, congratulaciones, promesas, metas. Todo eso se renovó y afloró en cuestión de segundos tras obtener, para el equipo de la Municipalidad de Guaymallén, la corona que lo rotula, una vez más, como el rey de las rutas mendocinas. El protagonista no es otro que Alejandro Contreras, un hombre que sigue vigente y que le demuestra a los más jóvenes que con trabajo, sacrificio y mucha constancia, se pueden lograr las metas que se plantean.

Luego de los festejos en la Vuelta del Este que ganó Christian Moyano y donde Corvalán sumó lo que necesitaba para alcanzar a glorias de la talla de Mauricio Páez, David Talavera y Fabián Contreras, como los hombres que consiguieron tres títulos mendocinos de resistencia, con la diferencia que los primeros tres los hicieron de manera consecutiva.

ALEJANDRO CORVALAN SE CORONO CAMPEÓN DE LA TEMPORADA DE RUTA 2023/2024!!!!

https://t.co/ozuXMQjjqL — Asociación Ciclista Mendocina (@VueltaMendoza) February 12, 2024

Más allá de eso, la satisfacción por el deber cumplido es la misma, y a continuación los dejan más en claros sus palabras cuando enfrentó los micrófonos.

Un gran desafío. “Estoy muy feliz. Varios equipos se unieron para impedir este momento que me toca atravesar. Se que varios desearon que este momento no sucediera y sé que muchos también quisieron verme feliz. Me quedo con esto último”, cuenta Ale Corvalán, emocionado, en plena celebración. “Trabajamos fuerte con el equipo (Municipalidad de Guaymallén), creímos, apostamos y luchamos por esto que finalmente se nos dio. Estamos felices, contentos, alegres, sobran las palabras para describir este momento. Ahora a preparanos para la Vuelta de Mendoza, donde queremos ser protagonistas”, dijo el experimentado corredor de la formación que dirige Javier Saavedra.

La 48º edición de la @VueltaMendoza tendrá un prólogo y ocho etapas



La Asociación Ciclista Mendocina informó detalles de la “más argentina de las vueltas”. Se realizará del 17 al 25 de febrero.



➡️https://t.co/otHvuVBnBT pic.twitter.com/zXeIGRGYtF — Deportes Mendoza (@DeportesMza) February 6, 2024

Un título que se hizo esperar. “Es verdad, costó más de la cuenta, pero nunca dejamos de creer en nuestras posibilidades. Estábamos convencidos. Habíamos realizado un gran trabajo y era casi necesario coronarlo de esta manera. Sinceramente, esta Vuelta del Este 2024 fue muy exigente, diría más que las de años anteriores, pero afortunadamente estuvimos a la altura de las circunstancias, supimos resolver las estrategias de los rivales y coronamos como queríamos el campeonato”, contó el ex corredor de la formación AMARU.

El gusto que pocos se dan. “Para mí ha sido muy gratificante poder correr con viejos compañeros como lo es el ‘Lobito’ (Gabriel) Brizuela o Iván Escudero, pero la mayor satisfacción fue poder hacerlo junto a mi hijo Matías. A decir verdad, esto ha sido una inyección anímica enorme (se emociona y lo abraza) y estoy muy orgulloso de él. Más no puedo pedir. La tarea está cumplida”, manifestó el monarca, quien despojó de la corona a uno de sus laderos en el municipio guaymallino, Iván Escudero.

HISTORIAL DE CAMPEONES DE RESISTENCIA

Temporada Ganador

2023/2024 Alejandro Corvalán

2022/2023 Iván Escudero

2021/2022 Alejandro Corvalán

2020/2021 Pablo de La Barrera

2019/2020 Mauricio Páez

2018/2019 Mauricio Páez

2017: 2018 Mauricio Páez

2016/2017 Gabriel Brizuela

2015/2016 David Talavera

2014/2015 David Talavera

2014/2015 David Talavera

2013/2014 José Luis Rivera

2012/2013 Gabriel Brizuela

2011/2012 Rodrigo Sigre

2010/2011 Alejandro Corvalán

2009/2010 Marcelo Cádiz

2008/2009 Javier Moressi

2007/2008 Pablo León

2006/2007 David Talavera

2005/2006 Diego Corvalán

2004/2005 Leonel Cuni

2003/2004 César Sigura

2002/2003 Juan Manuel Aguirre

2001/2002 Olexander Kedruk

2000/2001 Raúl del Rosario Ruarte

1999/2000 Fabián Contreras

1998/1999 Fabián Contreras

1997/1998 Fabián Contreras

1996/1997 Alejandro Cortez

1995/1996 Juan Marcelo Agüero

1994/1995 Ignacio Castellano

1994/1995 Ignacio Castellano

1993/1994 Juan Marcelo Agüero

1992/1993 Rubén Antonio Pegorín

1991/1992 Ignacio Gili

1990/1991 Ignacio Gili

1889/1990 Roberto Escalante

1988/1989 José Villaruel

1987/1988 Mario González

1986/1987 Mario González

“Sapito” Ramírez, la sangre joven del ciclismo mendocino

Andrés Ramírez, uno de los apuntados para ser un gran referente en los próximos años en el ciclismo mendocino.

Es un pibe inteligente, irreverente. Hijo de un querido y reconocido ciclista como lo es El “Sapito” Héctor Ramírez. Ahora busca abrirse camino y ganar un lugar dentro de la Serpiente Pedalera.

“Ya pasó la exigente Vuelta del Este y ahora ya pensamos en la próxima edición de la Vuelta de Mendoza. Será una empresa complicada. Mi función será la de apoyar a mis compañeros con mayor experiencia y mi meta la de tratar de concluir la Vuelta. No será sencillo, pero lo vamos a intentar” dijo el joven empresario, Andrés Ramírez.

“El Jefe (su padre) está más nervioso que yo, así que en esta oportunidad no trato de escucharlo, más allá que uno sabe de sus muy buenas intenciones, como padre y por su experiencia. Debo escuchar a Alberto Celedón, mi entrenador. Estoy ansioso, pero también algo nervioso, pero con muchas ganas, tantas que ya deseo empiece la carrera” dijo el querido ‘Sapito Junior’.