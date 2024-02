Video: los hinchas de Boca silbaron a Fabra en el estadio de San Lorenzo

Era algo que podía pasar. Y pasó nomás. Los hinchas de Boca silbaron a Frank Fabra. Sin filtro. Fue en la previa del partido contra Sarmiento en el Nuevo Gasómetro: cuando la voz del estadio anunció las formaciones y mencionó el nombre del colombiano, bajó una silbatina y la reprobación de la gente, que se reencontró con el lateral después de su expulsión en la final de la Copa Libertadores.

Es cierto que todavía no había mucha hinchas de Boca en la popular local, ya que faltaban varios minutos para el inicio del partido. Pero sin dudas que se hizo sentir el descontento con el colombiano de 32 años.

Ya en los días previos se había barajado esta posibilidad. Sobre todo en las redes sociales, en donde la reprobación con el colombiano es prácticamente total. ¿Por qué la bronca con el jugador que comenzó su noveno año en el club? Por su roja infantil en la final con Fluminense: le pegó un cachetada a Nino y se fue expulsado mediante el VAR en un momento determinante del partido.

“Quizá nunca me gustó hablar. Cometí un error que fue la expulsión, como lo saben mis compañeros, me enfoqué más en el penal. Estaba dolido por el penal. Ahí empezó mi alegato, con el árbitro y el jugador de ellos. Me empezó a decir que no me tiraba negro, muchas cosas. Me hago cargo de mi error, voy a seguir trabajando para mejorar”, dijo Fabra después del partido con Platense.

Sin embargo, a los hinchas parece que todavía les duele lo que pasó en el Maracaná. Porque además no fue la primera vez que el colombiano es protagonista de un hecho así: ya había pasado en la Copa Libertadores de 2021: le pegó un pisotón a Marinho en la semifinal con Santos en Brasil y también se fue expulsado.