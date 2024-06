Video: la palabra de Diego Mondino, quien regresa a Gimnasia y Esgrima y sueña con hacer historia nuevamente

Durante cinco temporadas, Diego Mondino fue uno de los pilares y referentes de Gimnasia y Esgrima, tanto en el ascenso a la Primera Nacional, como en la gran campaña de 2022, bajo la dirección de Luca Marcogiuseppe.

Tras un acuerdo con la dirigencia (el central estaba en el extranjero), fue repatriado por el Lobo y de esta manera, el gran capitán vuelve a calle Lencinas tras dos años de ausencias.

“Estoy muy contento de volver, me siento muy cómodo acá, después de tantos años, así que estoy muy ilusionado; feliz y agradecido de poder estar acá”, comentó Diego Mondino, quien viene de jugar en el UTC, de la Liga de Perú.

#NuevaIncorporación 🤝🏼



✍🏼 Diego Mondino, defensor central de 29 años, es nuevo refuerzo del Lobo. El jugador, proveniente de Universidad de Cajamarca de Perú, selló su vínculo con nuestra institución hasta el 31/12/25.



¡Bienvenido de nuevo tu casa, Tota! 💪🏼🖤🤍#VamosLobo 🐺🏁 pic.twitter.com/B3mfpoRmn1 — Gimnasia y Esgrima Mza 8️⃣♥️ (@GimnasiaMendoza) June 4, 2024

- ¿La propuesta de volver al club fue de la dirigencia del Lobo o cómo surgió?

- Se acercó la dirigencia. Primero lo hizo Fernando (Porretta), a través de Matías García. Tenía el deseo de volver al país por cuestiones personales, porque no podía estar con mi familia. Por eso, cuando apareció la propuesta, inmediatamente arreglamos todo y gracias a Dios se dio que pudiera volver al Lobo.

- Gimnasia es un club que conocés muy bien y que ha sido importante en tu carrera...

- Totalmente. Siempre, en los momentos en los que estuve, nos fue muy bien . Son lindos recuerdos que quedaron, pero creo que solamente es eso; un buen pasaje, buenos recuerdos. Ahora hay que seguir escribiendo la historia de acá para adelante.

- En lo futbolístico ¿Te han planteado objetivos para el Lobo?

- Los objetivos están claros, es pelear, ser competitivos. Hoy nos encontramos fuera de Reducido y, si bien venimos en una racha muy positiva, tenemos que seguir creciendo. La realidad es que manteniendo esta regularidad, prontamente seguro que entraremos en Zona de Reducido, que es uno de los objetivos que tiene el club para lo que resta de la temporada.

- Te fuiste en 2022, tras una campaña fantástica del equipo; ¿Cómo has visto la Gimnasia en estos últimos tiempos? ¿Tuviste la posibilidad de seguirlo?

- Lo seguí el año pasado y lo enfrenté con Agropecuario, porque estábamos en la misma zona. Este año he seguido casi todos los partidos, y tuve la suerte de poder coordinar para poder verlos. Gimnasia tiene un plantel para estar un poco más arriba. Después, durante el torneo, entrás en una irregularidad que te saca del Reducido. Luego, encontrás otra vez la regularidad y estas otra vez. Institucionalmente vi un club que ha crecido mucho en el año y medio en el que no estuve, lo cual me pone muy contento.

-¿Cuándo debutarías ?

- Pienso que estando bien los papeles y todo, para la segunda rueda ya podría estar habilitado.

