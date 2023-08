Video: la escalofriante lesión del mendocino “Cheche” Sánchez en la Copa Libertadores

El mendocino Luciano Sánchez, de Argentinos Juniors, sufrió una escalofriante lesión en el partido de Copa Libertadores ante Fluminense. Recibió un planchazo de Marcelo, que lo agarró con la pierna apoyada y lo rompió: al ver la gravedad de la acción, el lateral brasileño se agarró la cabeza y se largó a llorar. Fue expulsado. Imágenes verdaderamente sensibles.

No pareció ser una acción voluntaria y mucho menos mala leche por parte del ex Real Madrid, que salía del fondo con una linda gambeta y lo pisó de lleno a Sánchez. Aún así, después de revisar la acción en el monitor del VAR, el árbitro le mostró la tarjeta roja, más que justificada más allá de que no había intención.

Sánchez permaneció tirado en el campo de juego mientras sus compañeros llamaban a la asistencia médica e intentaban consolarlo. Seguramente en las próximas horas se conocerá la gravedad de la lesión pero por lo visto en las imágenes tendrá para una prolongada recuperación.

Asi fue retirado del campo de juego Luciano "Chech"Sánchez. / Gentileza.

Según información, los estudios que le realizaron al “Cheche” arrojaron que sufrió una luxación completa de rodilla. Será operado y su recuperación oscilará entre 8 y 12 meses.

