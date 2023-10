Video: la emocion de Tiziano, un niño fanático de Independiente, que se enteró haciendo las tareas que viajaba a Córdoba a ver la final

Sin dudas que el amor por la camiseta, al algunos casos, pasa de generación en generación y el caso de Jorge y Tiziano Zanluchi confirma la regla.

Jorge es fanático de Independiente Rivadavia y ya está camino a Córdoba para estar presente en la final por el ascenso ante Almirante Brown y lo acompañará Tiziano, pero no sin antes sufrir un poquito.

Independiente Rivadavia, un amor que se transmite de generación en generación. jorge y Jorge y Tiziano Zanluchi están en Córdoba en la previa de la gran final. / Gentileza.

Es que luego del triunfo de la Lepra ante el Deportivo Maipú que sirvió para meter a los azules a la final, Jorge rápidamente compró las entradas, pero sin avisarle a Tiziano.

Ahí fue cuando le dio “la mala noticia”: Tizi no iba a poder viajar y se quedaba sin ver la final en vivo y en directo: “Compré las entradas y la idea siempre fue darle una sorpresa, le dije que él no podía viajar porque en el auto íbamos cinco adultos y que no había lugar para él”, comenzó contanto Jorge mientras emprendían el camino hacia Córdoba.

“También le dije que menores de edad no iban a poder entrar a la cancha, se la creyó y durante toda la semana le dije que iba a tener que ver el partido por la tele”, continuó contando.

La historia se develó este sábado antes de emprender camino a la Docta: “Hoy (sábado) antes de salir, se puso a hacer la tarea de la escuela y aproveché para decirle que se vaya a armar el bolso porque iba a poder venir a ver el partido a Córdoba”, en el video se puede ver al pequeño cuando rompe en llanto, todavía sin poder creer la noticia.

“¿Cómo se iba a perder la final si me acompañó durante todo el torneo? Sólo nos perdimos dos o tres partidos, por eso fue la sorpresa”, cerró Jorge que este domingo estará junto a Tiziano en la hinchada apoyando a su Lepra querida.

