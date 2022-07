Video: Hugo Moyano se despidió de los empleados de Independiente

En las últimas horas, Hugo Moyano, presidente de Independiente de Avellaneda, se despidió de los empleados del club tras semanas de mucha incertidumbre, a los que les agradeció “por toda su colaboración” en sus ocho años de gestión, en un discurso que se filtró en las últimas horas y que se tomó como una especie de preanuncio de unas elecciones que podrían concretarse en septiembre próximo y en la que no se presentaría.

“Les agradezco mucho a todos por la colaboración brindada en todo este tiempo”, se observa decirle Moyano que en las imágenes está parado frente a un grupo de empleados y empleadas de la institución. Tras un segundo de silencio uno de los presentes le responde: “este fue el mejor tiempo”.

Además, se sabe que el próximo miércoles a las 19 habrá una reunión de la Junta electoral y allí se decidirán los comicios para probablemente mediados de septiembre. Una vez que esto suceda se prevé que también pueda producirse el alejamiento de carios miembros de la actual comisión directiva que encabeza Moyano, quien en principio no sería candidato para una nueva reelección.

Cabe recordar que el club de Avellaneda hacía siete meses que no jugaba un domingo, y hace un año y medio que el club de Avellaneda no les vende entradas a los no socios. Al partido frente a Atlético Tucumán en la cancha de Platense no concurrió ningún dirigente “rojo” para acompañar a la delegación futbolística. Todo esto sumado al actual presente futbolístico del club, que registra el peor arranque de la década con seis derrotas en los 10 primeros partidos del campeonato.

Independiente cayó ante Atlético Tucumán y se profundiza la crisis del rojo. TN.

A diferencia de lo sucedido el viernes pasado, esta vez en la Junta Electoral del miércoles no habría una participación activa de los socios e hinchas en las afueras de la sede. Hay que decir también que durante el transcurso del día serán liberados los cerca de 50 hinchas de Independiente que fueron detenidos el viernes a la noche luego de los incidentes en la sede del club.

En cuanto a los jugadores, uno de los que se animó a hablar luego de la derrota ante Atlético Tucumán, fue Alan Soñora quien expresó: “Es difícil abstraerse pero tratamos de que no influya. No queda otra que entrenarse y seguir”, dijo el mediocampista que ingresó en el segundo tiempo. “Es un momento complicado y vamos a tratar de salir de ésta situación”, cerró Soñora a la salida del vestuario visitante del estadio Ciudad de Vicente López.

El partido se jugó a puertas cerradas por la crisis institucional que vive Independiente (Foto: Prensa Atético Tucumán).

Independiente tiene una semana para preparar lo que será su próximo partido como visitante de Colón, el próximo lunes a las 21.30 en Santa Fe. Mientras tanto, los socios e hinchas del rojo solamente aspiran por estas horas a que el miércoles próximo se ponga por fin una fecha concreta para las elecciones.