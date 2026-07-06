Como en Mónaco: el Campeonato Mendocino de Karting correrá por primera vez en un circuito callejero en San Martín

El Campeonato Mendocino de Karting tendrá una fecha sin precedentes. La organización confirmó oficialmente que la quinta competencia de la temporada se disputará los días 29 y 30 de agosto en un circuito callejero que recorrerá el corazón de la ciudad de San Martín.

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La propuesta, que inevitablemente remite a las tradicionales competencias urbanas como el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, marcará un antes y un después para el automovilismo provincial al llevar la actividad fuera de los autódromos y acercarla directamente a los vecinos.

La realización del evento será posible gracias al trabajo conjunto entre la organización del campeonato y la Municipalidad de San Martín, que impulsaron la iniciativa con el objetivo de ofrecer un espectáculo deportivo diferente y de gran impacto para toda la comunidad.

Durante dos jornadas, las calles céntricas cambiarán su fisonomía para convertirse en un escenario de velocidad, donde pilotos de toda la provincia buscarán sumar puntos en una de las fechas más esperadas del calendario.

Desde la organización destacaron que la idea es integrar el deporte a la vida cotidiana de la ciudad, permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las competencias desde distintos sectores del circuito, en un ambiente pensado para las familias.

Además del atractivo deportivo, el evento también apunta a generar movimiento comercial y turístico en el departamento durante ese fin de semana.

Habrá transmisión en vivo

Para quienes no puedan acercarse al circuito, la competencia será transmitida íntegramente mediante streaming oficial, con cobertura en vivo de cada serie y final.

En tanto, los organizadores informaron que en las próximas semanas se darán a conocer el diseño definitivo del trazado callejero, las medidas de seguridad, los cortes de tránsito y el cronograma completo de actividades.

Con la expectativa en crecimiento, San Martín ya comienza a palpitar una fecha que promete quedar en la historia del karting mendocino por llevar la emoción de la competencia directamente a las calles de la ciudad.