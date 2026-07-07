7 de julio de 2026 - 01:32

Argentina va por los cuartos de final ante Egipto: hora, formaciones y dónde verlo

La Selección Argentina juega este martes en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El técnico Scaloni analiza cambios para enfrentar al conjunto liderado por Mohamed Salah.

Lionel Messi y Leandro Paredes, quien volvería a la titularidad, durante el último entrenamiento de la Selección antes del cruce con Egipto.

Lionel Messi y Leandro Paredes, quien volvería a la titularidad, durante el último entrenamiento de la Selección antes del cruce con Egipto.

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Quien avance a los cuartos de final se cruzará con el ganador del duelo entre Colombia y Suiza, que jugarán hoy desde las 17, hora de nuestro país.

El entrenador Lionel Scaloni durante la práctica del equipo argentino.

El entrenador Lionel Scaloni durante la práctica del equipo argentino.

La Albiceleste busca seguir creciendo en el torneo

Después de una fase de grupos impecable, Argentina afronta un nuevo desafío en la etapa de eliminación directa. En su presentación venció 3-0 a Argelia, luego superó 2-0 a Austria y cerró la primera ronda con un triunfo por 3-1 sobre Jordania para terminar como líder del Grupo J con puntaje ideal.

Sin embargo, en los 16avos de final el seleccionado sufrió más de la cuenta frente a Cabo Verde. En un encuentro cambiante, logró imponerse 3 a 2 en el tiempo suplementario gracias a los goles de Lionel Messi y Lisandro Martínez, mientras que el tanto decisivo llegó tras un cabezazo de Cristian Romero que terminó registrándose como gol en contra de Diney.

Julián Álvarez al igual que Enzo Fernández estarán hoy en el once titular de la selección.

Julián Álvarez al igual que Enzo Fernández estarán hoy en el once titular de la selección.

Con ese triunfo, el conjunto nacional se instaló en una nueva instancia y mantiene intacto el objetivo de revalidar el campeonato del mundo.

Scaloni analiza modificaciones para el once inicial

El rendimiento mostrado ante Cabo Verde dejó algunas dudas en el cuerpo técnico, por lo que Lionel Scaloni evalúa realizar variantes para enfrentar a Egipto.

Leandro Paredes y Nicolás González aparecen como alternativas para ingresar en lugar de Thiago Almada. Además, Nicolás Tagliafico podría recuperar el lateral izquierdo en reemplazo de Facundo Medina, mientras que la principal incógnita en ataque continúa siendo quién acompañará a Lionel Messi: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Messi junto a Scaloni durante el último entrenamiento.

Messi junto a Scaloni durante el último entrenamiento.

Egipto llega fortalecido tras una clasificación sufrida

El seleccionado africano también necesitó una gran cuota de esfuerzo para avanzar de ronda. En los octavos de final igualó 1 a 1 frente a Australia y selló su clasificación desde el punto penal.

Antes, había conseguido el segundo puesto del Grupo G luego de empatar con Bélgica (1 a 1), derrotar a Nueva Zelanda por 3 a 1 e igualar nuevamente 1-1, esta vez ante Irán.

Con Mohamed Salah como máxima figura, Egipto intentará dar uno de los grandes golpes del certamen eliminando al vigente campeón.

Entrenamiento de la Selección Argentina.

Entrenamiento de la Selección Argentina.

Las probables formaciones: Argentina vs Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Las probables formaciones: Argentina vs Egipto

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Datos del partido

Estadio: en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos

Hora: 13hs

TV: TyC Sports.

El árbitro: François Letexie (Francia)

Argentina vs Egipto- Minuto a Minuto

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