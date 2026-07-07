La goleada de Bélgica a Estados Unidos desató una ola de memes en las redes

Los usuarios reaccionaron con humor a la eliminación del seleccionado estadounidense y aprovecharon para recordar la controversia que había marcado la previa del encuentro.

Los memes no perdonaron a Estados Unidos tras la goleada de Bélgica.

La eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026, luego de la derrota 4-1 frente a Bélgica, generó una rápida reacción en las redes sociales, donde los usuarios compartieron una gran cantidad de memes y publicaciones humorísticas. Con este resultado, el seleccionado estadounidense quedó eliminado de la competencia y los tres países anfitriones se despidieron del torneo.

La goleada y la polémica con la FIFA El amplio triunfo de Bélgica dio lugar a todo tipo de bromas por parte de los usuarios, que aprovecharon el resultado para postear sobre la despedida del conjunto norteamericano. Las publicaciones se multiplicaron pocos minutos después del final del encuentro y rápidamente se volvieron tendencia en distintas plataformas.

Meme tras la derrota de Estados Unidos ante Bélgica. redes Además del resultado deportivo, muchos usuarios retomaron la controversia surgida durante la previa del partido, cuando se conoció la decisión de la FIFA de dejar sin efecto inmediato una sanción disciplinaria. Ese episodio volvió a instalarse en el debate digital y motivó nuevas bromas relacionadas con el desempeño del seleccionado estadounidense.

Los memes dominaron la conversación tras el partido Como suele suceder en los grandes eventos deportivos, las redes sociales combinaron el análisis futbolístico con el humor.

Meme tras la derrota de Estados Unidos ante Bélgica. redes La eliminación de Estados Unidos y la polémica que había acompañado al equipo en los días previos fueron los principales ejes de un nuevo recopilatorio de memes que rápidamente ganó protagonismo entre los usuarios.