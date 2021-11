Video: el papá de Riquelme se metió en la cabina de Leto para respaldar a Cardona

La continuidad de Edwin Cardona en Boca después de diciembre es uno de los temas que abre la grieta entre los hinchas y como para profundizarla, el colombiano fue la figura del triunfo del Xeneize 2-0 sobre Sarmiento y cada vez gana más adeptos.

Más allá de su calidad técnica indiscutible, Cardona tuvo algunas actitudes extradeportivas que provocaron una ola de críticas hacia él y Roberto Leto, histórico comentarista de la campaña de Boca, más de una vez apuntó contra él por haberse ido a Colombia después de la Copa América y ausentarse de los octavos de final de la Libertadores.

Este sábado, Leto recibió la visita de Cacho Riquelme (el padre de Román) en plena transmisión de AM 990 para recriminarle sus dichos sobre Cardona. La irrupción fue en buenos términos y todo quedó registrado en el Instagram de Julio Pavoni.

“Vos no sabés nada de fútbol. El 8 es crack, dio cátedra. Vos podés estar 40 años acá e igual sos un burro”, se escucha a Cacho gritarle a Roberto Leto, quien hace poco tiempo tuvo un cruce con Román en ESPN.

“¿Sabés por qué no juega? Porque no lo ponen. Es crack. Vos hablá cuando juega, no cuando se lesiona”, insistió Riquelme cuando Leto le marcó la poca continuidad del talentoso futbolista colombiano.

Cardona se quiere quedar en Boca

El préstamo de Edwin Cardona en Boca se termina en diciembre y cuando parecía muy complicada su continuidad, el colombiano levantó su nivel, se ganó el puesto en el equipo de Sebastián Battaglia y a esos buenos rendimientos, también le agregó ya más de una declaración dejando bien en claro su postura.

“Yo quiero solamente aprovechar el día a día y disfrutar mientras se pueda. Ojalá pueda ser por mucho tiempo. Si dependiera de mí preferiría quedarme, pero lo dejo en manos de Dios y en las personas que tienen que tomar esa decisión”, aseguró Cardona tras la victoria sobre Sarmiento.