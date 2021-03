Video: el impresionante presente del mendocino Franco Di Santo en San Lorenzo

Franco Di Santo está viviendo un presente soñado, ya lleva cuatro goles en los últimos cinco partidos que jugó y está dando de qué hablar en el mundo San Lorenzo. Con estos números, el ex delantero del Chelsea está teniendo el mejor arranque de su carrera.

En 11 encuentros disputados para el Cuervo, el jugador acumula cuatro tantos, todos en el 2021: uno frente a Arsenal en el Nuevo Gasómetro, otro vs. Huracán en el clásico y dos en la serie contra Universidad de Chile por la segunda fase de la Copa Libertadores. Con 0,36 goles por partido, Di Santo está superando su mejor promedio de conversión en clubes, que era de 0,35 g/p durante su paso por el Werder Bremen alemán.Di Santo, que en varios clubes fue resistido por los hinchas, está lejos de repetir sus años de sequía goleadora. En su única temporada con el Chelsea (2008-09), Franco disputó 16 cotejos y no anotó goles, racha que se volvería a repetir en su segundo año como jugador del Schalke (2016-17) donde jugó 15 encuentros y no pudo convertir. Además, tampoco se le abrió el arco en la temporada 2018-19, cuando se hizo presente en 10 duelos; cuatro con el conjunto alemán y seis con el Rayo Vallecano.

Sus mejores años los tuvo cuando le tocó ponerse las casaca del Werder Bremen, donde anotó 18 goles en 51 partidos. También supo dejar su huella en el Audax Italiano de Chile, ya que ahí convirtió 16 tantos en 71 cotejos.

Antes de llegar a San Lorenzo, Di Santo tuvo un pequeño paso por el Atlético Mineiro de Brasil, donde los hinchas quedaron muy calientes ya que solo anotó siete veces durante sus 33 encuentros disputados. Ahora, viendo su gran presente en Boedo, la torcida mineira se desespera partido a partido y estalla en las redes sociales.

Aún así, otro de los grandes datos a tener en cuenta es que cada vez que Franco anotó con la camiseta del Ciclón, su equipo no perdió: contra Arsenal y la U de Chile el Cuervo se impuso por 2-1 y 2-0 respectivamente, frente a Huracán empató 1-1 al igual que en el cotejo de vuelta ante la U.