Video: D’Alessandro, el ex jugador de River Plate puso fecha a su último partido de fútbol

El fin de la carrera de Andrés D’Alessandro ya tiene fecha y lugar luego de que Cabecita apareciera en un video institucional del Inter de Porto Alegre a anunciar cuándo disputará sus últimos minutos como atleta profesional.

Con 40 años, el ex jugador de River Plate que decidió regresar al conjunto brasileño para dar una mano a regresar al equipo a la Primera División y cumplió con su cometido, por lo que ya no ve más sentido a seguir en el fútbol.

🇦🇷 D'Alessandro se despide del fútbol: el 17 de abril, ante Fortaleza por la 2° fecha del Brasileirao, el Cabezón jugará por última vez como profesional.

⭐️ El Inter bautizó el encuentro como 'La Última Boba'.



⭐️ El Inter bautizó el encuentro como 'La Última Boba'. pic.twitter.com/7WCXEXtcIR — Diario Olé (@DiarioOle) April 8, 2022

Para anunciar el fin de su amplia trayectoria, D’Alessandro decidió que su último encuentro sea en el partido contra Fortaleza como local en el Estadio Beira-Rio, el próximo 17 de abril, por la segunda fecha del Brasileirao.

Es por esta razón que decidió filmar un video que luego fue publicado por la cuenta oficial del club para informar de manera oficial el cese de sus actividades en el fútbol: “Posiblemente sea la última vez que esté hablando con ustedes como atleta, con el manto Colorado. Quería pedirles que el día 17 de abril, en el partido de la segunda fecha del Brasileirao, en nuestra casa contra Fortaleza, puedan asistir a un momento que para mí va a ser muy memorable dentro del club, en estos 14 años en el Inter y un momento muy memorable en mi vida y en nuestra relación”.

inalmente, aseguró: “Va a ser el último partido de mi carrera, mi último partido en el Beira-Rio. Me gustaría compartirlo con ustedes, con los que compartí tantos momentos. Momentos buenos, títulos, momentos no tan buenos... Todo fue con base de respeto, empatía que la gente creó. Me gustaría poder compartir este momento con ustedes. Agradezco por todo el cariño recibido en estos 14 años. Espero que podamos estar juntos en este partido”