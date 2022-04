El ex DT de Independiente Rivadavia, Roberto Trotta corrigió a Morena Beltran en Twitter e hizo explotar el corazón del hincha de Estudiantes

Estudiante de La Plata venció a Vélez con un contundente 4-1 en el debut de la Copa Libertadores 2022. Los goles de Emmanuel Mas, el uruguayo Rogel, Del Prette y Zapiola coronaron una noche redonda en 1 y 57. Pero la periodista deportiva Morena Beltrán, se detuvo especialmente en los primeros dos goles, que llegaron a través de la pelota parada, marca registrada del Pincha. “Es increíble lo de Estudiantes y la pelota parada. Nunca vi algo igual”, tuiteó mientras se desarrollaba el partido.

El mensaje tuvo cientos de retuits, miles de me gusta y decenas de comentarios. Entre ellos, el de Roberto Trotta, ex jugador surgido de las Divisiones Inferiores de Estudiantes de La Plata. El defensor, le dejó un mensaje a la conductora de ESPN: “Disculpá pero es mística, no es pelota parada, es ESTUDIANTES”, tuiteó, destacando al equipo de sus amores con letras mayúsculas.

Es increíble lo de Estudiantes y la pelota parada. Nunca vi algo igual. — Morena Beltrán🏟 (@morenabeltran10) April 8, 2022

Claramente Trotta estaba destacando la mística pincharrata justo ante el club con el que ganó literalmente todo, pero del que se fue peleado a muerte con sus hinchas, cuando tras un partido ante -justamente- Estudiantes en Liniers, dijo que los hinchas de Vélez eran “amargos” porque el visitante les había copado la cancha y los locales no cantaron.

Disculpa pero es mística , no es pelota parada , es ESTUDIANTES 💪⚽️ — Roberto Trotta (@Robertotrotta69) April 8, 2022

Es decir, el tweet de Morena Beltrán fue aprovechado por Roberto Trotta para volver a sacar el hincha del Pincha que lleva adentro, y de paso para demostrar que sigue sin onda con Vélez.