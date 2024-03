Una visita de lujo a la provincia de Mendoza: Enzo Francescoli analizó al presente de River Plate y elogió a Martín Demichelis

Hace unos días durante el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana, Enzo Francescoli fue distinguido por la Conmebol, por su trayectoria y sus grandes logros en el fútbol Sudamericano, el ex goleador de River Plate y la Selección uruguaya se sorprendió por la galardón y no pudo ocultar su enorme emoción. “Me sorprendieron y por eso fue mucha la emoción. Realmente no lo sabía y eso fue mucho más impactante”, dijo a Los Andes, el Príncipe.

Francescoli es uno de los grandes ídolos de la era moderna y del Millo campeón 1996 de la Libertadores, hoy, lo es como manager de la institución.

Además, con la Selección de Uruguay, Enzo conquistó dos Copa América, 1987 y 1995,esta última en Montevideo, donde pasó a ser uno de los ídolos.

Enzo Fernández y Leo Ponzio, están en Mendoza junto al plantel Millonario. / Gentileza.

Invitado por, por Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, el ex goleador estuvo compartiendo un almuerzo junto el ex capitán Leonardo Ponzio y al vicepresidente de la institución Matías Patanian e Ignacio Villarroel, entre otros directivos de ambas entidades.

“Vine con el equipo, al partido que ya estaba concretado, pero la vez pasada no se pudo jugar por el viento zonda, pero acá estamos con mucho gusto, porque siempre nos han tratado muy bien y además, por suerte nos ha ido bastante bien en muchas ocasiones, pero sobre todo con la gente porque hay muchos hinchas River Plate en Mendoza”, comentó Enzo.

-Con Independiente Rivadavia hay una muy buena relación.

-Si, es muy buena relación, creo que es obvio que tenemos mayormente relación muy buena con todos los equipos, pero ahora con Independiente tras haber alcanzado el ascenso . Esto de invitarlos a nosotros nos da mucho orgullo y nos ponen en un lugar muy lindo.

-Fuiste distinguido por la Conmebol y te emocionaste mucho.

Sí, fue una verdadera sorpresa porque no lo sabía y me provocó mucha emoción, producto de no saber de esta distinguinción y que no sabía y me lo había ocultado y la emoción fue mucho mayor de lo pensado realmente. Pero fue algo muy lindo que no lo esperaba.

- La consagración de River supercampeón reafirma al equipo de cara a lo que viene.

-Sí, creo que sí. Creo que estuvo bueno el fin del año como el principio de este porque no era fácil continuar después de los ocho años de muchas cosas importantes que logró Marcelo (Gallardo) y, ha está muy bueno porque Martín (Demichelis) va por un muy buen camino. Nosotros estamos muy contentos con él, el plantel también, así que vamos bien, veremos cómo termina ahora el campeonato, el play-off y sobre todo cómo arranca la Copa que para nosotros como club es muy importante.

-Demichelis si bien ha ganado títulos, también ha sido cuestionado e incluso, supongo, que desde la dirigencia de River.

-River siempre ha sido un club con mucha política interna, muchas veces esto sucede, no es fácil después de 8 años de estar con una forma de ser y de estar como era Marcelo y, los cambio muchas veces produce mucha angustia a la gente. Pero creo que está bien, el club no ha cambiado su identidad que era más importante y ganar o perder a veces también son circunstancias de este deporte. Si no ganarían siempre los mismos, y yo, al menos esto más personal, confío mucho Martín, por el camino en el que estamos y vamos muy bien.

Enzo Francescoli presente en el Malvinas Argentinas a la espera del Segundo Tiempo... ¿Podrá River dar vuelta el 0-2 vs. Independiente Rivadavia?



📺 Mirá el Desafío de Campeones #StarPlusLA pic.twitter.com/cC1zTnuyzu — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2024

-Marcelo dejó una marca muy fuerte como decís, pero también dejó ¿todo un compromiso para aquellos que vengan o no?

-Si, pero era un compromiso que se había diluido en la historia de este club, por eso lo hizo tan grande. Digamos que se retomó el camino e intentamos continuar con eso, no hay ninguna cosa extraña ni nadie es un héroe por esto, simplemente tratamos de restaurar el camino o la idea que siempre tuvo River como club en sus 120 y pico de años de existencia.

🥲 Enzo Francescoli, muy emocionado por el homenaje de la Conmebol, que le regaló una réplica de la Libertadores y otra de la Copa América. pic.twitter.com/sSHQGqonLm — Diario Olé (@DiarioOle) March 18, 2024

-Se vienen a Libertadores, ¿Qué me opinás respecto de los rivales?

-Nos tocó, digamos, un grupo normal, lógico, pero es Copa, eso no asegura nada, ni que sea muy bueno ni muy malo, así que hay que jugar. Por suerte lo más complicado son los viajes o cuando uno va a las alturas. Nos tocó un viaje largo, pero trataremos de hacerlo lo más cómodo posible y después jugamos cerca, tanto en Asunción como en Montevideo. Después, sobre los equipos opino poco porque sean mejores o peores: Nacional con muchísima historia, Tachira con menos que el resto, pero todos hay que jugar, los partidos de fútbol hay que jugarlos. Lo que sí siempre digo es que si River está bien, depende de River y esto para para enfrentar la Copa es muy importante

-Para el equipo y Micho el triunfo y título frente a Estudiantes, seguramente ayuda de cara a todo lo que viene.

Sí, es importante siempre un título. Es que los títulos o los momentos producen buenos estados de ánimo y el fútbol, como cualquier otra actividad, depende mucho del estado de ánimo y lograr un título ahora va a ser importante, sobre todo ahora para ver cómo están los play-offs y además, para poder jugar la Copa.

-¿Qué es River en la vida de Francescoli?

- River ha sido todo para mí y, si bien no me puedo olvidar de Wanderers, que fue mi inicio y de mi paso por Europa, Wanderers ha sido un lugar ; primero en el que estuve más años. Segundo, la gente me ha dado siempre mucho afecto, todavía hoy me lo brinda y es algo que para cualquier ser humano, es único. Trato de retribuirlo estando y tratando de acompañar en todo momento en el club como es River. Es todo para mi.

- El Diablito Echeverri y la cantera Millonaria

-Es un gran futuro el que tiene el Diablito al igual que Masta (Franco Mastanuono) y muchos otros jugadores que son propios de la cantera de River, jugadores que no solo son muy buenos deportivamente por su calidad deportiva sino también humanas, son buenos chicos, van a tener una gran carrera.

"MERECIDO RECONOCIMIENTO ÍDOLO". De goleador a goleador, de ídolo de River a ídolo de River: ¡El mensaje de Cavenaghi para Enzo Francescoli luego del homenaje de la CONMEBOL! pic.twitter.com/HUu9yJg1nj — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2024

-Armani renovó contrato, ¿se retira en el club?

-Si Dios quiere. Es el deseo del club y creo que de él también y espero que así sea. Hay muchos jugadores se han retirado en el club, con nosotros, a Ponzio, a Maidana y de tantos otros que se han ido, así que nada, ojalá que Juan Franco lo pueda hacer también.

-¿Presente de la Selección de Uruguay?

-Es muy bueno teniendo en cuenta que su técnico -Marcelo Bielsa - que es entrenador que mira siempre el arco de frente, que incentiva mucho a los jóvenes. Creo que está en un buen camino y tiene un plantel excelente.