Una vieja disputa: jugadores vs. Liga Mendocina, por el campeonato Sub 23 que volvió a tomar forma

El fútbol de la Liga Mendocina atraviesa por momentos dificultosos, como en muchos lugares de nuestro país. A los problemas de antaño, en días pasados surgió un nuevo inconveniente que promete tener nuevos capítulos en la novela. ¿Qué pasó? Desde la entidad madre se publicó el Boletín Oficial N°27 aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo, donde se informa el campeonato que se disputará el próximo año. La polémica determinación desató la ira de los jugadores locales, quienes consideran injusta la medida de que se dispute un torneo con futbolistas Sub 23, limitando la participación de mayores de esa edad.

Lo que se determinó, según fuentes consultadas en la Liga Mendocina, pretende “promover el talento joven en el ámbito doméstico”. Sin embargo hay futbolistas que ya empezaron a mostrar su malestar por la nueva regulación al considerar que este acto “pone en riesgo” sus carreras deportivas. Uno de los que salió con los tapones de punta, fue el presidente de la Asociación de Jugadores Mendocinos, Matías Delclaux, quien ya hace varios años había parado la pelota ante intenciones similares, al decir que: “Están destruyendo el fútbol”.

Cabe recordar que en 2018 hubo otro tire y afloje entre la LMF y los jugadores, quienes alzaron nuevamente la voz porque no se permitía jugar el campeonato con tantas fichas mayores. “El jugador de fútbol se tiene que hacer respetar. Haremos las gestiones pertinentes y además para que los clubes realicen aportes previsionales correspondientes, obra social, seguros, indumentaria deportiva, etcétera. Soñamos también con un plan de vivienda. Y lo más importante, un plan de estudio. El jugador tiene que estudiar”, confiaba en ese momento, el ‘Niño Terrible’.

Ahora, el hombre que trabaja junto a los futbolistas, fue más allá. “Tuvimos una charla con aquellos que se sienten perjudicados y tratamos de encontrar una solución. Omar Sperdutti (presidente de la Liga) nos dijo que nos iba a atender y eso pasó en la tarde del miércoles. Fuimos con los chicos y no todos pudieron entrar por falta de espacio, pero se nos permitió hablar y les hicimos saber lo que pretendíamos. Omar y David Barbel (Secretario de la LMF) nos atendieron cordialmente y les expresamos, bajo buenos términos, alternativas que se podían analizar”, agregó Delclaux. “Para muchos es preocupante porque es una fuente laboral y la situación no está para perder trabajo”, agregó.

Omar Sperdutti, el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, antes de asumir su cargo / Mariana Villa ( Los Andes)

Al ser consultado sobre medidas que se podrían tomar desde el gremio, Delclaux le contó a Los Andes: “Tenemos pensadas unas series de acciones, aunque vamos a esperar respuestas por parte de la Liga. Está el compromiso de volver a hablar el tema el martes, en reunión de Consejo. Nosotros no pretendemos nada de otro mundo. Sabemos cómo es la vida, que no todos pueden estar contentos, pero no se puede perjudicar a tanta gente. La idea es que puedan revertir la determinación o cambiar algo, para que no se queden tantos jugadores sin poder jugar. Sabemos que todo es costoso para las instituciones, planillas, carnets, pero pensamos que hay otras alternativas. Desde la Asociación no queremos entorpecer el trabajo de nadie, pero esto se puede solucionar. Llevamos alternativas de soluciones, no problemas”.

Desde el lado dirigencial, Barbel contó hace unos días que “nuestra liga es amateur y queremos darle la posibilidad a los chicos Sub 23. Cuatro pasados puede haber en cancha. Se elimina la Cuarta División lo que da la posibilidad de empezar a cobrar los derechos de formación a los chicos”, agregó el ex presidente de Guaymallén. Estas palabras del dirigente desató la ira de muchos jugadores, quienes consideran ser parte en las decisiones y que una vez más, no se los tuvo en cuenta. El martes, otro día clave. “Los clubes lo pidieron así y todos estuvieron de acuerdo. Son cuatro jugadores pasado de esa edad en cancha, pero en la lista de buena fe pueden haber 20 si desean”, recalcó el directivo.

Hoy se define el campeón anual y las semis del femenino

Luego de tantos idas y vueltas, la Liga Mendocina de Fútbol informó que la Final Anual 2023 entre Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) y el Atlético Argentino se jugará este viernes, a las 21.30, en la cancha de Atlético Club San Martín. La medida obedece a que el domingo FADEP se presenta en San Rafael para jugar con Huracán por el Regional Amateur y no iba a tener jugadores para afrontar ambos encuentros.

CAMBIO DE DÍA Y HORARIO. La Final Anual entre FADEP y Atlético Argentino se jugará el viernes, a las 21.30, en la cancha de Atlético San Martín. #LigaMendocinaFutbol pic.twitter.com/MSjZTH6EpT — Liga Mendocina de Fútbol (@limefuoficial) December 14, 2023

Por otro lado, también mañana se jugarán las semifinales de la Copa de Oro del Clausura Femenino. Gimnasia-Las Pumas, desde las 17.30 en el Legrotaglie. A las 18, en Algarrobal, Godoy Cruz e Independiente.