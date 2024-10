Una Quimera hecha realidad, un nuevo club para el planeta hockey local

En el 2019, Sebastián y Gonzalo decidieron hacer su vida juntos, en 2021 Gonzalo jugador de hockey ideó armar un equipo de hockey césped para intervenir en la Liga Ocho de Godoy Cruz. En esta competencia les fue excelente y fueron además, alternando partidos en la Liga Mendocina de hockey social. “En febrero de 2021 arrancó como un grupo de amigos, sin nombre, para disputar la Liga Ocho, habían jugadores que estaban en la asociación, otros en el hockey social y les fue bastante bien”, afirmó el presidente del club Sebastián Perales, que hasta ese momento nunca había practicado la disciplina, pero colaboró con indumentaria para la práctica hockistica.

La quimera es un ser mitológico de tres cabezas. Era un ser híbrido que poseía partes de diferentes animales incluyendo la cabeza de un león, el cuerpo de una cabra y la cola de un dragón. “esto se lo pusimos porque dentro del grupo había una mezcla de cosas, chicos que jugaban en la asociación, otros que no tenían experiencia, otros que eran del colectivo LGBT, otros que no y como era una mezclade cosas se nos vino a la cabeza el Quimera, que es la figura de nuestro escudo.

En la actualidad el hockey césped de los Países Bajos y la Argentina son los dos mejores del mundo. “El tema de los colores es naranja por el buen hockey de Países Bajos y el celeste nuestro de las Leonas y Leones y porque es además uno de los colores de la bandera trans”, contó Perales.

Luego Perales comentó. “Necesitábamos ayuda y por eso fuimos a la Subsecretaría de Deportes y uno de los requisitos era tener personería jurídica, la hicimos y por eso nuestro nombre oficial es Asociación club Deportivo Quimera”.

Con el paso del tiempo, llegaron más jugadores y en cada torneo que disputaban le iba muy bien. “Teníamos un sueño queríamos integrar la Asociación Mendocina de Hockey. Averiguamos que requisitos se necesitaba y conseguimos que nos apadrinaron los clubes Andino y Club Alemán. El año pasado nos aceptaron y pudimos intervenir este año en las competiciones oficiales”.

En el Apertura de este año jugaron su primer partido oficial por los puntos ante Leonardo Murialdo y ganaron 7-1. “recuerdo que pedí permiso para poder estar en Mendoza para nuestro debut deportivo”, comentó Perales.

Después comenzaron a buscar un lugar para entrenar. “Tuvimos respuesta positivas de Teqüé, Liceo y Marista. Optamos, por éste último, porque hay varios jugadores que son de Tunuyán. Firmamos un convenio y nos hicimos socios no deportivos para poder usar las instalaciones”.

En Quimera además hay jugadores de Maipú, Las Heras, Godoy Cruz, San Rafael, Luján de Cuyo. “Tenemos chicos que son de San Juan y Buenos Aires que se vinieron a vivir a Mendoza para poder estar al 100 con el club, hay jugadores becados”, dijo el presidente.

El 2022 Quimera la rompió en la Liga de Hockey Social de Mendoza y representaron a la región Nuevo Cuyo en el torneo nacional de esta organización deportiva, disputado en Mar del Plata y entre 14 equipos se colgaron la medalla de bronce.

Este año participaron en un torneo de playa en Rada Tilly (Chubut). “es una competencia muy entretenida e interesante y se hace en varios deportes uno de ellos es hockey y en verano nos vinimos con dos equipos. La pasamos espectacular y ver a los chicos emocionarse al ver por primera vez el mar fue emocionante. Llegamos a la final, nunca habíamos jugado en arena. La idea es hacer la pretemporada el próximo año en ‘Rada’, es un lugar muy copado”.

En el torneo Apertura de este año, llegaron a semifinales en la división Intermedia, “sentíamos que nos faltaba algo, que empezamos a estancarnos, por eso incorporamos a Nicolás Cortéz como PF y pedimos un informe a un centro de sicólogos deportivos, y ahí sacamos información valiosa, para hacer los cambios necesarios para mejorar. El sicólogo nos sigue acompañando y es Carlos Solanilla. En el interín hablamos con Walter Conna, le planteamos que queríamos crecer como club, a él le interesó mucho la idea. Hablamos un viernes con él y el lunes siguiente empezó a entrenar con nosotros”,

La próxima idea es que se incorporen más jugadoras al club. “Hay muchas chicas, que nos escriben al Instagram, que quieren incorporarse. En la actualidad tenemos 25 jugadoras. El próximo año la idea es tener primera, e intermedia en caballeros”, apuntó Perales.

Juegan en la liga Filippini de Godoy Cruz, competencia que la han tomado como un banco de pruebas para ver y testar jugadores y probar entrenadores. “La Liga de Filippini es muy amigable y económica, terminaremos el torneo con el plantel masculino, pero no seguiremos, porque se nos interpone con los entrenamientos para asociación. Seguramente seguiremos en Filippini con el plantel femenino, hasta que nos armemos bien para meterlas en asociación”

Un Ex León, para Quimera.

Walter Conna fue coach de la selección argentina de damas mayores, Las Leonas y en la actualidad lo es del elenco Quimera.

El destacado deportista cuenta sobre su llegada al nuevo club: “Hace tres meses que dirijo en el club Quimera, porque se habían quedado sin entrenador. Me llamaron Sebastián Perales y un jugador que tuve en Andino: Gonzalo Contreras , me contaron del proyecto, me sumé, me gustó, me interesa, son personas serias y cumplen con su palabra”

“Hay un grupo de chicos con muchas ganas de aprender, mejorar y crecer. En la actualidad hay 32 chicos, vinieron algunos jugadores que estaban en Tacurú, esto nos reforzó el plantel en número y calidad y competimos en la división Intermedia. Pensamos el próximo año tener plantel en primera e intermedia. Obtuvimos muchos resultados positivos ante equipos como Obras, Banco Mendoza, Vistalba o Leonardo Murialdo, pero hay que seguir creciendo. Me acompaña como preparador físico Nicolás Cortés”.

“La idea es no parar de crecer, la meta es estar entre los cuatro primeros en el torneo de la asociación y tratar de armas primera e intermedia para el próximo año y sumar la mayor cantidad de jugadores posibles”, puntualizó el Fantasísta de Luján.